Rize Ticaret Borsası verilerine göre, Türkiye genelinde 2025 yılında işlenen 1 milyon 338 bin ton yaş çaydan yaklaşık 256 bin ton kuru çay elde edildi. Yaş çayın yüzde 61,46’sı (822 bin 717 ton) ÇAYKUR tarafından, yüzde 38,54’ü (515 bin 945 ton) ise özel sektör tesislerinde işlendi.

Son 5 Yılda Çay Üretimi İstikrarlı

Açıklanan istatistikler, Türkiye’de yaş çay işleme miktarının son beş yılda yıllık ortalama 1 milyon 370 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini ortaya koydu. 2025 yılı rekoltesi ise iklim koşulları ve tarımsal uygulamalardaki sorunlar nedeniyle önceki yıla kıyasla düşüş gösterdi.

“Makineli Tarım Uygun Şekilde Yapılmalı”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, rekolte düşüşünün temel nedenlerine dikkat çekti. Erdoğan,

“Bir önceki yıla kıyasla yaşanan sınırlı gerilemede; iklim kaynaklı verim düşüklüğü, makineli tarımın evsafa uygun yapılmaması, çay bahçelerinde uygulanan yanlış budama yöntemleri, hatalı gübreleme ve toprak yapısının bozulması gibi etkenler bulunmaktadır” dedi.

“Çay Sektörü Dönüşüme İhtiyaç Duyuyor”

Son beş yıllık verilerin sektörün hacim açısından istikrarlı olduğunu ancak katma değer bakımından dönüşüme ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye çay sektörü miktar olarak güçlü bir yapıya sahip. Ancak değişen dünya ile birlikte yeme-içme alışkanlıkları da dönüşüyor. Yeni neslin tüketim tercihlerine uygun, inovatif ve katma değerli çay ürünleri geliştirmemiz gerekiyor. Ayrıca altını çizmek isterim ki ülkemizde üretilen çaylarda herhangi bir pestisit bulunmamaktadır.”