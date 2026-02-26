İşlem hacmi 175,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşerek 30 günlük ortalama 217,5 milyar TL’nin altında kaldı.

Sektörel bazda turizm endeksi ATATR etkisiyle %0,28 artış gösterirken, sınai endeks %1,82 düşüşle negatif ayrıştı. Endekse pozitif yönlü katkı sağlayan hisseler arasında KUYAS, MAGEN ve YKBNK, negatif yönde etki edenler arasında ise KLRHO, DSTKF ve TUPRS yer aldı. 10 yıllık TL tahvil getirisi yatay seyrederken 30,53 seviyesinde, Türkiye 5 yıllık CDS ise 223 baz puanda kapandı.

Matriks Haber’in Şubat 2026 beklenti anketi, enflasyonun aylık bazda görece ılımlı, yıllık bazda ise yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret ediyor. Ankete katılan ekonomistler, TÜFE’nin Şubat ayında aylık %3 civarında, yıllık ise %31,5 bandında artmasını öngörüyor. Enerji, gıda, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç TÜFE C endeksine göre çekirdek enflasyon tarafında ise aylık %2,16 ve yıllık %30,21 artış bekleniyor.

Burgan Yatırım, piyasalarda jeopolitik risklerin belirleyici etkisinin sürdüğünü, kısa vadede dalgalı ve temkinli seyrin korunacağını belirtiyor. Orta-uzun vadede ise yükseliş teması korunurken, bankacılık, GYO ve gıda perakende sektörlerinde göreli performansın pozitif ayrışma potansiyeline sahip olduğu vurgulanıyor.

Şirket Haberleri

AKBNK: 26 Mart’ta hisse başına net 1,87153 TL temettü ödenecek.

ORGE: Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Projesi’nin Genel Elektrik İşleri sözleşmesi imzalandı; proje bedeli 8,3 milyon Euro + KDV.

KBORU: Yurt içindeki bir firma ile 25,485 milyon dolar değerinde CTP ve polietilen boru satış sözleşmesi imzalandı; teslimatlar Mart’tan itibaren başlayacak.

CVKMD: Bağlı ortaklık Hayri Ögelman Madencilik, Türkiye’de bir şirket ile yaklaşık 26,64 milyon dolar değerinde krom cevheri satış anlaşması yaptı.

TMPOL: Kayseri’deki 5,77 MW’lık saha tipi güneş santrali 4,038 milyon dolar + KDV bedelle satılacak.

KRVGD: Manisa üretim tesisinde çıkan yangın sonrası sigortadan 2,5 milyon dolar avans ödendi.

HTTBT: Basra Airlines ile 5 yıllık anlaşma kapsamında yolcu hizmetleri ve internet rezervasyon sistemleri devreye alındı.

GSDHO: Malta ve Japonya merkezli şirketlerle 64.000 DWT kapasiteli kuru yük gemisi alım sözleşmesi imzalandı; teslimat 2029’da.

NTGAZ: 6 Mayıs’ta hisse başına net 0,7391304 TL temettü ödenecek.

Pay Geri Alım Bildirimleri