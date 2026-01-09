Türkiye'nin önde gelen enerji ekipmanları üreticilerinden Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., 2025 yılını Dünya Superbike Şampiyonluğu ile taçlandıran ve 2026 yılında MotoGP'de yarışacak olan Toprak Razgatlıoğlu ile sponsorluk iş birliğini ikinci kez yeniledi. İmza töreni, Adana'daki Avrupa'nın tek çatı altında en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden biri olarak tasarlanan Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Adana'da 130 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen ve 2025 yılı itibarıyla ilk fazı devreye alınan kampüste güç transformatörlerinden yüksek gerilim anahtarlama sistemlerine kadar uçtan uca üretim yapılırken, tesisin 2026 yılı sonunda tam kapasite üretime geçerek Avrupa'nın en büyük enerji ekipmanları tesislerinden biri olması hedefleniyor. Endüstri 4.0 altyapısı, otomasyon, yapay zeka destekli izleme sistemleri ve sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla tasarlanan kampüs, Beta Enerji'nin küresel büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor.





"Sanayide gaza basmaya devam edeceğiz"

İmza töreninde konuşan Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, Toprak Razgatlıoğlu'na bir kez daha destek veren ilk Türk markası olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada sadece bir sponsorluk imzası atmıyoruz. Bugün burada bir hikayenin, ülke inancının imzasını atıyoruz. Kenan Sofuoğlu Supersports'da 6 kez dünya şampiyonu oldu. Gençlerin yolunu açtı. Toprak Razgatlıoğlu, zorluklardan kaçmadan, vazgeçmeden, her düştüğünde daha güçlü kalkarak MotoGP seviyesine ulaşmış bir sporcudur. Biz de sanayide gaza basmaya devam edeceğiz. Onun her zaman destekçisi olacağız" ifadelerini kullandı.





"Toprak'a MotoGP'deki kariyeri için başarılar diliyorum"

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakkı Mert Dağsuyu ise şunları söyledi:

"Toprak ile geçen sene bir yola çıktık. Bu yolculukta ortak bir hedefimiz vardı. O hedefte Türk bayrağımızı dünyanın farklı ülkelerinde en başarılı şekilde dalgalandırmaktı. Çok şükür ki bu yolu, Toprak'ın pistlerdeki azmi, cesareti ve bizlerin de bazen ekran başında, bazen tribünlerdeki heyecanıyla dünya şampiyonu olarak tamamladık. Toprak'a şimdiden MotoGP'deki kariyeri için başarılar diliyorum. Beta Enerji, ürettiği enerji ekipmanı ürünlerini 6 kıtada 88'den fazla ülkeye ihraç eden, şu an içinde bulunduğumuz tesisin tam kapasite devreye alınmasıyla birlikte dünyadaki enerji pazarında en üst liglerde yer alacak bir şirkettir. Bizler, üretimde olduğu kadar toplumsal katkı alanında da sürdürülebilir değerler üretmeyi hedefliyor, ülkemizin yarınlarına yapılmış bir yatırım olduğuna inanıyoruz."





"Çok güzel bir sezonu geride bıraktık"

Dünya Supersports Şampiyonu ve KNN54 Riders'ın kurucusu Kenan Sofuoğlu ise, "Motor sporlarının resmi bir sponsoru yoktu. Beta Enerji ile geçen sene bir anlaşma imzaladık ve çok güzel bir sezonu geride bıraktık. Toprak, Dünya Superbike Şampiyonluğu'nu aldı. Güzel şeyler başarıldı. Bu sadece bir sponsorluk değil, sporun tanınmasıyla alakalı da yatırım yapıldı" dedi.





"2026 sezonunu güçlü bir şekilde tamamlamak istiyoruz"

Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, "Beta Enerji ailesiyle bu yola devam etmek çok güzel. Geçen sene başlamıştı bu birliktelik, bu sene de bu yola devam etmek, fabrikayı görmek çok güzel. İnşallah daha çok birliktelik olur. 2026 sezonunu hep beraber güçlü bir şekilde tamamlamak istiyoruz"diye konuştu.

Konuşmaların ardından imza töreni düzenlendi. Törene Beta Enerji çalışanları ve gazeteciler de katıldı.





En büyük hayalini gerçekleştirdi

Öte yandan, İstanbul'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu bedensel engelli kalan ve Beta Enerji Adana Engelliler SK'da basketbol oyuncusu olan Zeynep Dalkılıç ise toplantıda geçirdiği kazayı anlatıp, en büyük hayalinin Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu ile tanışmak olduğunu söyledi. Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu, Zeynep'le yakından ilgilendi.

Beta Enerji’nin Adana’daki teknoloji kampüsünde düzenlenen imza törenine Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş katılarak etkinliği yerinde izledi.