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Yalova Belediyesi’nden Ramazan ayına özel cami gezileri
YALOVA BELEDİYESİ RAMAZAN AYI NEDENİYLE İSTANBUL’UN TARİHİ CAMİLERİNE KADINLARIN KATILABİLECEĞİ ÖZEL GEZİ DÜZENLİYOR.
YALOVA 27.03.2023, 11:25
Yalova Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle İstanbul’un tarihi camilerine kadınların katılabileceği özel gezi düzenliyor.
İstanbul’un tarihi camileri olan Ayasofya, Eyüpsultan ve Sultanahmet Camilerine geziler Salı ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıda kontenjanla geziye katılabilecek olan vatandaşlar www.yalova.bel.tr adresinden kayıtlarını yaptırabilecekler.
Salı ve perşembe günleri gerçekleştirilecek olan gezilere sadece Yalova Belediyesi web sitesi üzerinden kayıt yaptıran vatandaşlar katılabilecek.