Yalova Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi desteği

Yalova Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi desteği veriyor.

Yalova Belediyesi ihtiyaç sahiplerine içerisinde kuru gıda, ayçiçek yağı ve diğer temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolilerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor. Ramazan ayının paylaşımcı ruhunu yaşatmak için Yalova Belediyesi olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk; “Belediye ekiplerimiz ve muhtarlıklarımızla birlikte yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ramazan kolilerini ulaştırıyoruz. Listelerimiz ilk önce Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Destek Birimimiz tarafından ihtiyaç durumlarına göre inceleniyor. Ardından ekiplerimiz tarafından ailelere ulaştırılıyor. Birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın önemli olduğu mübarek Ramazan ayında sosyal belediyecilik anlayışımızla Yalova Belediyesi olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.