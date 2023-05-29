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Gazeteci Türküsev Yalova’da okuyucularıyla buluştu
YALOVA BELEDİYESİ ‘GELENEKTEN GELECEĞE İBRAHİM MÜTEFERRİKA KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ’ KAPSAMINDA YER ALAN SÖYLEŞİ PROGRAMLARI GAZETECİ- YAZAR SEVDA TÜRKÜSEV İLE DEVAM ETTİ.
YALOVA 29.05.2023, 15:07
Yalova Belediyesi ‘Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Etkinlikleri’ çerçevesinde yer alan söyleşi programları Gazeteci-Yazar Sevda Türküsev ile devam etti.
Sosyal medyanın aile üzerindeki etkilerini konu alan söyleşi programı Yalova Belediyesi Kent Müzesi’nde gerçekleştirildi. Söyleşi programına Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk eşi Gökşen Tutuk, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol ve AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü katıldı. Başkan Tutuk, Türküsev’e katılımından dolayı teşekkür ederek çiçek ve isminin yazılı olduğu Yalova Kağıdı takdim etti. Türküsev, program sonunda kaleme aldığı kitaplarını da okuyucuları için imzaladı.