Çiftlikköy’de fırın ve marketlere Ramazan denetimi

Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte market, fırın ve pastaneleri denetlemeye devam ediyor.

Ramazan’da işletmelerin daha hassas davranmaları noktasında denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, marketlerde yaptıkları denetimlerde kasa reyon ürün fiyat farkı, ürünlerin son tüketim tarihi, fahiş fiyat ile ilgili denetlemeler yaptı. Fırın ve pastanelerde de satılan pidelerin gramaj kontrollerini yaparak ekipler, hijyen denetimlerini gerçekleştirdi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, yaptığı açıklamada, denetimlerin alışveriş yapan vatandaşların mağdur olmaması ve huzurla alışveriş yapmalarına imkan sağladığını dile getirerek, zabıta ekiplerinin Ramazan boyunca da titizlikle çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.