Altınova zabıtasından dilenci operasyonu

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğine bağlı ekipler, ilçe merkezinde özellikle cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı operasyon düzenledi.

Vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 4 dilenci ve beraberindeki çocuklar Zabıta Amirliğine götürüldü. Burada dilencilerin önce kimlik sorgulamaları yapıldı. Yapılan aramalarda dilenciler ve yanlarındaki çocukların üzerlerinden çıkan paralar sayılarak, tutanağa geçirildi. Yapılan araştırma sonucunda Suriyeli olduğu belirlenen dilenciler, Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar, ilçe merkezinde ve cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara göz açtırılmayacağı söyledi.

Zabıta Amiri İlker Gülbahar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Altınova Belediyesi olarak rutin kontrol ve denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Son günlerde artan dilencilik faaliyetleri üzerine ekiplerimiz ile birlikte çalışma başlattık. Zabıta Amirliği olarak sorumluluk alanlarımızdaki denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz.