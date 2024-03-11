Aile ve arkadaşlarla bir araya gelmek için öne çıkan bir ay olan Ramazan ayı, insanları hem yakınlarındaki hem de dünyanın farklı köşelerindeki sevdikleriyle bağlantı kurmaya teşvik ediyor. Bu doğrultuda WhatsApp insanların Ramazan ayını kutlarken birbirleriyle bağlantı kurma yollarını daha eğlenceli hale getirmek amacıyla yeni bir çıkartma paketi yayınladı. Bugün kullanıma sunulan yeni paketteki çıkartmalar, kullanıcıların bir topluluğun parçası olmasına katkı sağlamak üzere tasarlandı. Türkiye’de mevcut çıkartmaları, WhatsApp yazışmalarınızdaki metin kutucuğundaki çıkartma simgesi ardından + sembolüne dokunarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

WhatsApp'taki tüm kişisel mesajlarınızda olduğu gibi çıkartmalar da uçtan uca şifrelenir. Uçtan uca şifreleme, mesajlarınızı başka kimsenin okuyamayacağı anlamına gelir.