Volvo Trucks, AGİT Nakliyat Uluslararası Taşımacılık’a teslim ettiği, Türkiye’deki ilk Kamera Monitör Sistemli Volvo FH16 4x2 780 HP ile ağır vasıta sektöründe bir yeniliğe daha imza attı. Volvo Trucks Mersin Yetkili Servisi Gökdenizler Otomotiv’de gerçekleşen teslimat töreninde Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Kamyon Satış Ülke Müdürü Utku Uzun ile Kamyon Saha Satış Müdürü Umut Şahin; Volvo FH16 4x2 780 HP’yi AGİT Nakliyat Uluslararası Taşımacılık Şirket Ortakları Serhan Araç, Muzaffer Araç ve AGİT Nakliyat Uluslararası Taşımacılık Operasyon Müdürü Agit Araç’a teslim ettiler.

Yurtiçi ve yurtdışı frigorifik taşımacılık alanlarında faaliyetleri bulunan AGİT Nakliyat Uluslararası Taşımacılık, 22 adetlik filosunun en yeni ve en güçlü üyesini, Kamera Monitör Sistemli Volvo FH16 4x2 780 HP olarak belirledi. Şirket, 780 beygir gücü, kapsamlı donanımı ve ileri seviye güvenlik özellikleri sebebiyle markayı tercih etti. Aralarında Volvo FH460, Volvo FH500, Volvo FH540, Volvo FH750 ve Volvo FH500 Aero gibi kamyonları bugüne kadar filosunda tercih eden AGİT Nakliyat Uluslararası Taşımacılık, bir önceki Volvo Trucks alımını Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirmişti. Yeni kamyon alımında Volvo Finansman A.Ş. (VFS) tarafından sağlanan ödeme koşullarından yararlanıldı.

Utku Uzun: “Devam Eden Güçlü İş Birliklerine İmza Atıyoruz”

Marubeni Dağıtım ve Servis Kamyon Satış Ülke Müdürü Utku Uzun, “AGİT Nakliyat Uluslararası Taşımacılık ile 2013 senesinden beri devam eden iş birliğimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de satılan en güçlü kamyon olup, aynı zamanda Volvo FH16 4x2 segmentinde ülkemiz için bir ilki temsil eden Kamera Monitör Sistemli aracımızı AGİT Nakliyat Uluslararası Taşımacılık’ın filosuna katmış olmaktan gururluyuz. İş birliğimizin hayırlı olmasını diliyor, AGİT Nakliyat Uluslararası Taşımacılık ailesiyle önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdürmeyi temenni ediyoruz” dedi.

Serhan Araç: “Volvo Trucks’a Güvenimizden Dolayı En Güçlü Kamyonu Tercih Ettik”

Yeni teslimatları ile ilgili bilgiler aktaran AGİT Nakliyat Uluslararası Taşımacılık Şirket Ortağı Serhan Araç; “2013 senesinden beri Volvo Trucks markasını tercih ederek işimize değer katıyoruz. Volvo Trucks’a güvenimizden dolayı, en güçlü aracı olan Volvo FH16 4x2 780 Kamera Monitör Sistemli modeli tercih ettik. Bu kararı almamızda aracın güvenliği, konforu, yakıt verimliliği ve satış sonrası hizmetlerdeki kalitesi öne çıktı. Bugüne kadar sahip olduğumuz kamyonlar arasında farklı Volvo modellerinin olması ve hepsinden duyduğumuz memnuniyetten ötürü bu özel kamyonu filomuza eklemek ve bir ilki gerçekleştirmek istedik. Marubeni Dağıtım ve Servis - Volvo Trucks yöneticilerine ve Volvo Finansman A.Ş.’ye (VFS) sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyor, iş ortaklığımızın uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Volvo FH16 780 HP’nin Öne Çıkan Özellikleri

Volvo Trucks’ın en güçlü motoru olan D17 ile donatılan Volvo FH16 780 HP çekici, yeni 17,3 litrelik en güçlü dizel motoru ile öne çıkıyor. 17 litrelik sıralı 6 silindirli motor, 780 HP (574 kW) maksimum güç ve 3800 Nm maksimum tork sunarak en zorlu ortamlarda bile yüksek taşıma kapasitesiyle yüksek ortalama hızları kolaylıkla koruyor.

Volvo FH16 4x2 segmentinde Türkiye’deki ilk “Kamera Monitör Sistemi”ne sahip bu model, aerodinamik tasarımı sayesinde hem yakıt verimliliğini artırıyor hem de her türlü iklim koşulunda sürücünün görüş alanını iyileştiriyor. Gece görüşü ve park halindeyken kamyonun çevresini görme imkanı sunan “Gözetleme Modu”, güvenliği ve konforu destekliyor.

Kamera Monitör Sistemi’nin öne çıkan özellikleri:

· Çift ekran: Ana ve geniş açılı görüntü aynı anda sunuluyor.

· Otomatik panlama: Dönüşlerde treyler arkasını otomatik olarak gösteriyor.

· Geri manevra modları: Üç farklı sabit açı seçeneğiyle güvenli geri sürüş sağlıyor.

· Gelişmiş gece modu: Kızılötesi aydınlatma sayesinde düşük ışıkta net görüntü sunuyor.

· Parlama önleyici görüntü: Güneşli ortamlarda bile net görüş sağlanıyor.

· Isıtmalı kamera lensi: Soğuk ve nemli koşullarda buğulanmayı önlüyor.

· Kamera kollarının elektrikli katlanması: 15 km/s hıza kadar kullanılabiliyor.

İki versiyon olarak sunulan sistemde MIRCMS (Standart Kamera Monitör Sistemi) ve MIRCMCP (Ek olarak yolcu tarafında köşe kamerası bulunan gelişmiş versiyon) mevcut. MIRCMCP isimli versiyonlar, özellikle şehir içi trafikte yaya ve bisikletlilerin güvenliğini daha da artırıyor. Volvo Trucks’un bu yeniliği, güvenlik, konfor ve enerji verimliliği alanlarında markanın sürdürülebilir taşımacılık vizyonunu güçlendiriyor.

Volvo Trucks’ın güvenlik yaklaşımını yansıtan ve GSR II standartlarına uygun olarak donatılan Volvo FH serisi; Elektronik Stabilite Programı (ESP), Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Acil Frenleme Desteği ve Şerit Takip Asistanı gibi gelişmiş güvenlik teknolojilerini sunuyor.