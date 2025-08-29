Aracın kısa süre sonra arıza vermesi ve sistemin tamamen kapanmasıyla başlayan süreç, 8 ay süren servis süresi ve değişim talebinin reddedilmesiyle devam etti.

Aracın elektrik aksamındaki sorunun serviste tespit edildiğini belirten vatandaş, garanti kapsamında aracını bayiye teslim etti. Ancak onarım süreci 8 ayı buldu. Bu süreç sonunda aracın tekrar teslim edilmesiyle birlikte, vatandaş aracın yenisiyle değiştirilmesini talep etti. Ne var ki, hem bayi hem de Volvo markası, bu talebi reddetti.

“Dünya çapında güvenilir bir markanın tutumu kabul edilemez”

Araç sahibi adına açıklama yapan Avukat Suat Gençal, yaşanan süreci değerlendirdi. Gençal, “Müvekkilim dünya çapında sağlamlığı ve güvenirliğiyle bilinen Volvo’dan elektrikli bir araç aldı. Arıza kısa süre içinde meydana geldi ve araç tamamen kilitlendi. Servise teslim edildi ancak onarım süreci yaklaşık 8-9 ay sürdü. Müvekkilimiz, bu sürenin ardından aracın yenisiyle değiştirilmesini talep etti, ancak marka bu talebi kabul etmedi” dedi.

Gençal, servis süresinin uzunluğunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “8-9 aylık bir servis süresinin ardından aracın emsali olan yenisiyle değiştirilmesi yasal bir haktır. Dünya çapında bilinen bir markanın bu tutumu, tüketici açısından kabul edilemez ve müvekkilimi ciddi şekilde mağdur etmiştir. Tüm yasal yolları kullanıyoruz ve sürecin sonuçlarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hukuki sürecin devam ettiği olay, yüksek fiyatlı elektrikli araçlarda yaşanan garanti ve servis sorunlarının da tüketiciler açısından ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.