E-Atık Günü Etkinlikleri Dört Şehirde Düzenlendi

Daha sürdürülebilir bir dünya hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Dünya İçin Lazım” projesiyle herkesi kullanım ömrünü tamamlamış elektronik cihazlarını geri dönüştürmeye davet ediyor.

Proje kapsamında İstanbul, Ankara, Trabzon ve Erzurum’daki Vodafone mağazalarında “E-Atık Günü” etkinlikleri düzenlendi.

Mağazalara getirilen e-atıkları bağışlayan müşteriler, kurulan özel köşelerde çarkı çevirerek ücretsiz 5 GB internet ve çeşitli sürpriz hediyeler kazandı. Bu sayede hem çevre bilinci güçlendirildi hem de geri dönüşüm teşvik edildi.

Vodafone’dan Sürdürülebilirlik Vurgusu

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Dünya Elektronik Atık Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Vodafone olarak, 'İnsanlara Değer Katmak', 'Gezegeni Korumak' ve 'Güveni Korumak' ilkeleriyle hareket ediyoruz. 'Dünya İçin Lazım' projemizle müşterilerimizi de dahil ederek e-atıkları dönüştürmekte öncü olmak istiyoruz. Dönüştürülen her e-atık, doğa ve sürdürülebilirlik eğitimine dönüşüyor; bu eğitimlerle çevre bilinci yüksek topluluklar oluşturuyoruz."

Şahin, Vodafone ekosisteminin tamamını kapsayan bu projenin, Türkiye genelinde toplanan e-atıkların geri dönüştürülmesiyle doğanın korunmasına önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Şirket İçinde de E-Atık Bilinci Geliştirildi

Vodafone, farkındalığı yalnızca müşterileriyle sınırlı tutmadı. Şirket içinde düzenlenen özel etkinlikte, çalışanlar toplama kutularına bıraktıkları e-atıkların fotoğraflarını paylaşarak çekilişle hediye çeki kazandı.

Ayrıca “Dünya İçin Lazım – GreenFest” yarışmasında dereceye giren resimler sergilendi ve bu resimlerle hazırlanan kartpostallar çalışanlara dağıtıldı. Etkinlik boyunca “Bunları biliyor muydunuz?” başlığı altında çevre bilinci artırıcı içerikler paylaşıldı.

Yapay Zeka Destekli Farkındalık Uygulamaları

Vodafone, e-atık farkındalığını dijital kanallara da taşıdı.

Yapay zeka destekli dijital asistan TOBi içinde “Dünya İçin Lazım” projesine özel içerikler geliştirildi.

Ayrıca Vodafone Yanımda uygulamasında e-atık konusunu öne çıkaran gerisayım hikayeleri ve “E-Atık Testi” adlı interaktif bir quiz hazırlandı.

Kullanıcılar testi çözerek e-atık bağışına yönlendirildi ve bağış yapan Vodafone müşterileri 5 gün geçerli 5 GB internet kazandı.

Çocuklara E-Atık Eğitimi Verildi

Proje kapsamında, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik e-atık ve sürdürülebilirlik eğitimleri düzenlendi.

Eğitimlerde, “E-atık nedir, neden geri dönüştürülmeli, iklim değişikliği bizi nasıl etkiler, sürdürülebilir yaşam nasıl olur?” gibi konular işlendi.

İstanbul’da ayrıca çocuklara özel e-atık atölyesi kuruldu.

WWF-Türkiye ve Habitat gönüllüleri de çocuklara yönelik e-atık bağışı çağrısı yaptı.

En Fazla E-Atık Doğu Karadeniz’de Toplandı

“Dünya İçin Lazım” projesi kapsamında en çok e-atık toplanan bölge Doğu Karadeniz oldu.

Bölgesel sıralama şu şekilde gerçekleşti:

Doğu Karadeniz: 347 kilogram

Doğu Anadolu: 265 kilogram

İç Anadolu: 195 kilogram

İstanbul Avrupa: 158 kilogram

Projeye katılan mağazaların %40’ı aktif olarak e-atık topladı, %85’i ise portal üzerinden kayıt oluşturdu.