Hafta Sonu Ilık, Pazartesi Şiddetli Yağışlı Geçecek

AKOM’un son meteorolojik verilere dayandırdığı açıklamaya göre, İstanbul’da hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu hava etkili olacak. Ancak pazartesi itibarıyla hava durumu değişecek; kuvvetli sağanak yağış ve fırtına kent genelinde etkisini gösterecek.

Rüzgar Hızı 65 Kilometreye Kadar Çıkabilir

Yetkililer, rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eseceğini ve hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceğini belirtti. Vatandaşların açık alanda uzun süre kalmamaları, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

Ani Su Baskınlarına Karşı Uyarı

Meteoroloji tahminlerine göre, İstanbul genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Bu durumun yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Sağanak Salı Günü de Sürecek

AKOM’un tahminlerine göre, kuvvetli sağanak yağış salı günü de etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren ise hava parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşacak.

Vatandaşlara Uyarı: Tedbirli Olun

AKOM, olumsuz hava koşullarına karşı özellikle trafiğe çıkacak sürücüleri, motosiklet kullanıcılarını ve yaya vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, balkon ve çatıdaki eşyaların sabitlenmesi önerildi.