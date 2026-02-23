Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orban, Macaristan’ın yakıt tedarikini garanti altına alacaklarını vurguladı. Sevkiyat yeniden başlayana kadar Ukrayna’ya dizel yakıt gönderimini durduracaklarını duyuran Orban, Avrupa Birliği’nin Kiev’e sağlamayı planladığı askeri krediye de destek vermeyeceklerini ifade etti.

Macar lider ayrıca, Rusya’ya yönelik hazırlanmakta olan 20. yaptırım paketini desteklemeyeceklerini bildirdi.

Szijjarto: “20. yaptırım paketini bloke edeceğiz”

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da bugün gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketine ret oyu vereceklerini açıkladı.

Szijjarto, Ukrayna’nın Dostluk hattı üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya petrol akışını yeniden başlatmaması halinde Kiev lehine kritik kararların alınmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Sevkiyat neden durdu?

Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Orta Avrupa’ya taşıyan Dostluk boru hattındaki akış, 27 Ocak’ta gerçekleşen Rus bombardımanı sonrası oluşan hasar nedeniyle kesilmişti. Slovakya ve Macaristan, teknik arızanın giderildiğini ancak sevkiyatın yeniden başlatılmasının Kiev yönetimi tarafından geciktirildiğini öne sürüyor.

Slovakya Başbakanı Robert Fico da daha önce yaptığı açıklamada, petrol akışı sağlanana kadar Ukrayna’ya motorin sevkiyatını askıya aldıklarını duyurmuştu. Fico ayrıca, Slovak enerji şirketlerinden acil durum desteği kapsamında Ukrayna’ya sağlanan enerji yardımlarını gözden geçirmelerini istemişti.

Enerji hattındaki krizin, AB içinde Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve Ukrayna’ya destek konularında yeni bir gerilim başlığı oluşturması bekleniyor.