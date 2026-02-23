Terörsüz Türkiye Süreci Masada

Kabinenin ana gündem maddesini “terörsüz Türkiye” hedefi oluşturacak. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı ortak rapor değerlendirilecek. Sürecin hukuki altyapısına ilişkin atılabilecek yeni adımların da toplantıda ele alınması öngörülüyor.

ABD-İran Gerilimi ve Bölgesel Riskler

Ankara’nın yakından takip ettiği ABD-İran hattındaki gelişmeler de gündemde olacak. ABD’nin son haftalarda Orta Doğu’ya yönelik askeri sevkiyatı ve olası bir İran müdahalesinin bölgesel güvenliğe etkileri kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Türkiye’nin diplomasi kanallarını açık tutma yönündeki girişimleri de kabine üyelerinin gündeminde yer alacak.

Ekonomide Enflasyonla Mücadele

Ekonomik başlıklar kapsamında enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve piyasaların seyri masaya yatırılacak. Ocak ayı enflasyon verileri ışığında alınabilecek yeni tedbirler ve fiyat istikrarını güçlendirmeye yönelik politika seçenekleri değerlendirilecek.

Gazze Barış Kurulu Çalışmaları

Gazze’de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik temaslar da toplantının önemli başlıklarından biri olacak. Türkiye’yi temsil eden Hakan Fidan’ın, Gazze Barış Kurulu çalışmalarına ilişkin kabine üyelerine bilgi sunması bekleniyor.

Yeni Bakanlar İlk Kez Katılacak

Bugünkü toplantı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’in kabineye ilk kez katılacağı oturum olma özelliğini taşıyor. Yeni dönemde güvenlik ve yargı alanında atılacak adımların da toplantıda çerçevelendirilmesi bekleniyor.