ABD ile Çin arasında ticaret alanındaki gerilim sürerken, ziyaret takviminin netleşmesi dikkat çekti. İsmi açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geleceğini belirtti.

Yetkili ayrıca, Washington ile Pekin yönetimlerinin gümrük vergilerindeki artışı sınırlayan ticaret anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağı konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

“Çok çılgın bir gezi olacak”

Trump, Washington’da düzenlenen bir toplantıda planlanan Çin ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunarak, “Bu çok çılgın bir gezi olacak. Çin tarihinde şimdiye kadar gördüğünüz en büyük gösteriyi sergilememiz gerekecek” ifadelerini kullanmıştı.

Ekim 2025’ten Bu Yana İlk Yüz Yüze Temas

Söz konusu ziyaret, Trump ile Xi’nin Ekim 2025’te Güney Kore’de gerçekleştirdiği görüşmeden bu yana yapılacak ilk yüz yüze temas olacak.

Trump, Güney Kore’deki görüşme sırasında; Pekin yönetiminin yasa dışı fentanil ticaretiyle mücadeleyi güçlendirmesi, ABD’den soya fasulyesi alımlarını sürdürmesi ve nadir toprak elementlerinin ihracatını devam ettirmesi karşılığında Çin’e yönelik gümrük vergilerinde indirime gidilebileceğini açıklamıştı.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin geleceği açısından kritik başlıkları masaya taşıması bekleniyor.