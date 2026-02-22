Gündüz, Türkiye’nin uzun yıllardır milletin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedef alan terör tehdidine karşı sabırlı, kararlı ve tavizsiz bir mücadele yürüttüğünü ifade etti. Gelinen noktada Terörsüz Türkiye hedefinin, tüm engellemelere ve dış müdahalelere rağmen adım adım hayata geçirildiğini vurguladı.

“Mücadele kaynağında sürdürülüyor”

Terörle mücadelenin artık yalnızca sınırlar içinde değil, kaynağında, lojistik hatlarında ve uzantılarında etkisiz hâle getirilen bütüncül bir devlet politikasıyla yürütüldüğünü belirten Gündüz, terörden arındırılan bölgelerin sadece güvenlik açısından değil; istikrar, kalkınma ve sosyal huzur bakımından da Türkiye’nin geleceğini güvence altına aldığını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin fedakârlığıyla tesis edilen güvenli alanların, gelecek nesiller için sağlam bir altyapı oluşturduğunu dile getirdi.

Erdoğan ve Bahçeli vurgusu

Gündüz, sürecin iki önemli siyasi liderin ortaya koyduğu irade ile şekillendiğini belirterek, Devlet Bahçeli’nin terörle mücadelenin en zor dönemlerinde sergilediği net duruş ve milli refleksi güçlendiren söylemleriyle mücadelenin siyasi omurgasını oluşturduğunu ifade etti.

“Terörle pazarlık değil, mücadele edilir anlayışı bugün haklılığını ortaya koymuştur” diyen Gündüz, Recep Tayyip Erdoğan’ın ise bu kararlılığı sahaya yansıtan lider olduğunu söyledi. Erdoğan’ın güvenlikten diplomasiye, savunma sanayiinden uluslararası mücadeleye kadar birçok alanda Türkiye’yi teröre karşı güçlü ve caydırıcı bir konuma taşıdığını belirtti.

“Terörsüz Türkiye bir temenni değil, devlet politikasıdır”

Terörsüz Türkiye hedefinin bir temenni değil, kararlı bir devlet politikası olduğunu ifade eden Gündüz, milletin iradesi ve güvenlik güçlerinin kahramanlığıyla bu hedefe mutlaka ulaşılacağını vurguladı.

Hiçbir terör örgütünün ya da karanlık senaryonun Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan yürüyüşü durduramayacağını belirten Gündüz, Türkiye Yüzyılı’nın huzur, güvenlik ve kardeşlik yüzyılı olacağını sözlerine ekledi.