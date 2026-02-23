Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan Pezeşkiyan, İran’ın bölgede barış ve istikrara bağlı olduğunu ifade ederek, son temaslarda somut önerilerin karşılıklı olarak paylaşıldığını aktardı. Pezeşkiyan, “Son müzakerelerde cesaret verici sinyaller alındı. Ancak ABD’nin adımlarını yakından izlemeye devam ediyoruz ve muhtemel her türlü senaryoya karşı gerekli tüm hazırlıkları yaptık” ifadelerini kullandı.

3’üncü tur Cenevre’de

Bedir el-Busaidi, ABD-İran müzakerelerinin üçüncü turunun perşembe günü İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirileceğini açıkladı. El-Busaidi, görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürecin anlaşmanın sonuçlandırılması yönünde olumlu bir aşamaya ilerlediğini belirtti.

ABD ve İran, nükleer anlaşma çerçevesinde ilk tur görüşmelerini 6 Şubat’ta Umman’da, ikinci turunu ise 17 Şubat’ta İsviçre’de gerçekleştirmişti. Taraflar arasındaki temasların, diplomatik çözüm arayışını sürdürürken bölgesel gerilimleri de yakından ilgilendirdiği değerlendiriliyor.