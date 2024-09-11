PROJE'NİN KAPSAMINDA NELER VAR

Zeka Testleri ile Tanılama

Üstün zekalı çocukların erken yaşlarda tespit edilerek, onların ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarına yönlendirilmesi.

Bilimsel ve objektif ölçüm araçları kullanılarak, çocuklarımızın zeka potansiyellerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi.



Üstün Zekalı Çocuklara Bilgelik Eğitim Modeli Atölye Programı

​Çocukların bireysel yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş, yenilikçi eğitim programları.

12 farklı atölye çalışması ile bilgeliğin ve yeteneklerin keşfi.

Bilgelik eğitim modeli çerçevesinde liderlik, etik, sıradışı düşünme gibi becerilerin geliştirilmesi.

Velilere Seminerler

Üstün zekalı çocukların ailelerine yönelik rehberlik hizmetleri ve eğitim seminerleri.

Ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerine aktif katılımını sağlamak ve destek olmak.

Öğretmenlere Eğitici Eğitim Programları

Üstün zekalı çocuklarla etkili iletişim kurabilmeleri ve onların potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkarabilmeleri için öğretmenlere özel eğitimler.

40 saatlik eğitici eğitim programları ile öğretmenlerin güncel yöntemler ve pedagojik yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

İstanbul, Ankara, Kayseri, Bursa ve Antalya’daki şubelerimizde 21 Eylül 2024’te başlayacak olan projemizde neler var.



Burs veya bağış yaprak eğitim alma imkanı ile tüm çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitimin adil olması gerektiğine inanıp tüm çocukların bu eğitimden istifade etmelerini istiyoruz.



12 farklı atölyede, toplam 32 hafta boyunca 160 saatlik dolu dolu bir eğitim serüveni sizleri bekliyor. Üstün zekalı çocuklar için hazırladığımız bu özel programda, hem yeteneklerinizi keşfedecek hem de akranlarınızla birlikte öğrenmenin keyfini çıkarmaları için:



Planlanan Atölyeler:

• Havacılık Uzay Atölyesi

• Sosyal Duygusal Beceriler Atölyesi

• Eğlenceli Matematik Atölyesi

• Dijital Mühendislik Atölyesi

• Şaşırtan Bilim Atölyesi

• İşitsel Sanatlar Atölyesi

• Bi Dünya Atölyesi

• Bilgelik Atölyesi

• Minik Sanatkarlar Atölyesi

• Yaşam Becerileri Atölyesi

• Stratejik Düşünme ve Üretkenlik Atölyesi

• Yaratıcılık ve İnovasyon Atölyesi programlarını

TÜZDEV GENEL BAŞKANI OP. DR. KEMAL TEKDEN'İ YAKINDAN TANIYALIM

Op. Dr. Kemal TEKDEN 1959’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra, İstanbul Tıp Fakültesinde okudu ve 1982’de mezun oldu. Adalet bakanlığı bünyesinde Dalaman Açık Cezaevi’nde doktorluğa ilk adımını attı. Daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümünde ihtisas yaptı. Kayseri Devlet Hastanesinde 4 yıl boyunca KBB uzmanı olarak görev yaptıktan sonra, 1993’ te memuriyetten ayrılarak Kayseri’nin ilk özel tıp merkezini hizmete açtı. Arkasından 1998’de ilk özel kalp hastanesi olan Kayseri Kalp Hastanesini, daha sonra Tekden Tıp Merkezini, Denizli Tekden Hastanesini ve son olarak da Mart 2007’de Kayseri Tekden Hastanesini ortaklarıyla birlikte hizmete açtı. Eğitim alanında ise, 2006 yılında Kayseri’nin ilk akıllı okulu olan Tekden İlköğretim ve ortaöğretim okullarını Kayseri’ye, 2011’de ise İstanbul Küçükyalı’ya kazandırdı.

Op. Dr. Kemal Tekden, birçok vakıf ve sivil toplum kurucusu veya yönetici olarak görev yaptı. Bunlardan bazıları şunlardır: Erciyes Üniversitesi Tiyatro Kulübü, Erciyes Eğitim ve Hizmet Vakfı, Erciyes Üniversitesi Vakfı, Erciyes Feneri, Darülaceze Vakfı, Kayseri Aydınlar Ocağı, Selçuklu Vakfı, Gönüllerde Birlik Vakfı. Gözlem maksadıyla sık sık yurt dışı geziler yapan Dr. Kemal TEKDEN’in sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda çalışmaları, dergi yazıları mevcut. Halen Bizim Eyvan Dergisinin sahipliğini yürütmekte ve Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocukların Eğitimi Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanlığını yapmaktadır. DİRİLİŞ ‘ERTUĞRUL’ dizisinin yapımcısı olan TEKDEN FİLM şirketinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır. Çeşitli üniversite ve liselerde “Hayatın Manası ve Başarı”, “Girişimcilik”, “ İnsanın Sırrı”, “Üstün Zekâlı ve Deha Çaplı Çocuklar”, “İdeal Eğitimi”, “Eğitimle Diriliş”, “Evlat Yetiştirme Sanatı”, Aşk Olsun” konularında konferanslar vermektedir. “İNSANIN SIRRI” ve “YERÜSTÜ HAZİNELERİ” isimli 2 kitabı vardır. Zaman zaman TV programları da yapmış olan OP. DR. KEMAL TEKDEN, 25. Dönem Kayseri Milletvekili olmuştur. Evli ve 3 çocuk babasıdır.