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Şahan Gökbakar'dan yıkım kararı verildi haberlerine açıklık getirdi!
Şahan Gökbakar, Marmaris Delikyol Koyu'nda bulunan köy evinin kaçak olduğu tespit edilerek yıkım kararı alındı iddiaları sonrasında açıklama yaptı.
#Şahan gökbakar
10.09.2024 - 13:52
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