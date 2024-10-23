TÜMOSAN standını ziyaret ederek ürünleri inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “TÜMOSAN, motor teknolojileri konusunda çok kabiliyetli araştırma geliştirme ekiplerine sahip bir müessese. Türkiye, savunma sanayinde muazzam bir başarı hikâyesi gerçekleştirdi. Umuyorum ki yerli savunma sanayimize yerli motorlarla güç katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİ VE TEKNOLOJİSİNİN ZİRVE NOKTASI

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve çeşitli bakanlıkların desteğiyle gerçekleştirilen bu önemli etkinlik, Türkiye’nin savunma sanayi ve teknoloji alanındaki en büyük buluşmalarından biri olma özelliği taşıyor. TÜMOSAN, sergileyeceği ürünlerle sektördeki gücünü bir kez daha vurguluyor.

Fuar; 1400'den fazla katılımcı, 300'ün üzerinde resmi delegasyon ve 150 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor. 90 bin metrekarelik alanda, 25 binin üzerinde B2B görüşme gerçekleştirilecek ve 300'den fazla ürün lansmanı yapılacak. Etkinliğin 2 milyar doların üzerinde bir ekonomik hacim oluşturması planlanıyor.

TÜMOSAN’IN GÜÇLÜ ÜRÜN GAMI

TÜMOSAN, SAHA EXPO’da geniş bir ürün yelpazesiyle dikkat çekecek; motor ve aktarma organları, marin motorlar, endüstriyel motorlar ve askeri araçlar bu yelpazede öne çıkan kategoriler arasında yer alacak. Sergilenecek ürünler arasında Türkiye’nin tek yerli ve milli güç grubu olan ALP-1 ve ALP-2 güç grupları, TÜMOSAN’ın Tersaneler Genel Müdürlüğü ve ARES’e teslim ettiği marin motorları, PUSAT taktik tekerlekli askeri kara aracında kullanılan TMSN 5.4 motoru ve traktörler için geliştirilen Faz-5 emisyon seviyesindeki yeni nesil TÜMOSAN motorları bulunuyor. Askeri kara araçları kategorisinde ise PUSAT, sağlamlığı ve yüksek hareket kabiliyetiyle dikkat çekecek. TÜMOSAN’ın jeneratör sistemleri de kesintisiz enerji sağlama ve operasyonel güvenlik alanlarındaki çözümleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ayrıca, SAHA EXPO’da ARES ve METEKSAN firmalarının adi ortaklığında SSB projesi olarak geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı Projesi’nin ürünü ULAQ, ARES standında sergilenecek. TÜMOSAN marin motoruna ve TÜMOSAN’ın geliştirdiği güç grubu kontrol ünitesine sahip ULAQ teknesi, TÜMOSAN’ın marin ürünler ve insansızlaştırma alanındaki teknolojik yetkinliklerini gözler önüne serecek. Bu ürünler, TÜMOSAN’ın savunma sanayisindeki mühendislik kabiliyetini ve yenilikçi yaklaşımını bir kez daha kanıtlıyor.

KACIR: “TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİNDE MUAZZAM BİR BAŞARI HİKÂYESİ GERÇEKLEŞTİRDİ”

TÜMOSAN standı ziyareti sırasında bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kacır, “Evet, Saha Expo 2024'teyiz. TÜMOSAN standındayız. Tabii TÜMOSAN özellikle motor teknolojileri konusunda çok kabiliyetli araştırma, geliştirme ekiplerine sahip bir müessese. Biz de onların geliştirdiği sistemleri, özellikle kara araçlarımız için geliştirdikleri gerek 6 silindirli, gerek 4 silindirli motor sistemlerini ve transmisyon sistemlerini hızla artık seri üretime almalarını bekliyoruz. Ümit ediyorum ki yerli savunma sanayimize yerli motorların gücüyle güç katmaya devam edeceğiz. Tabii burada yüzlerce Türk savunma sanayi girişimi bir arada. Türkiye gerçekten savunma sanayinde muazzam bir başarı hikâyesi gerçekleştirdi. Doksan bin çalışanıyla üç bin beş yüze yakın şirketimiz Türk savunma sanayine güç veriyor. Ben her birine gerçekleştirdikleri milli projeler için Türkiye'nin istikbaline, istiklaline kazandırdıkları kıymet için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA SANAYİNDE GÜÇLÜ BAĞLARIMIZI PEKİŞTİRİYORUZ"

TÜMOSAN Teknoloji ve Mühendislik Grup Müdürü Volkan GÜN, TÜMOSAN’ın SAHA EXPO’daki varlığı hakkında şu açıklamalarda bulundu: “TÜMOSAN olarak, Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki teknolojik ilerlemelerine katkı sağlamak en büyük gurur kaynaklarımızdan biri. SAHA EXPO, sadece ürünlerimizi sergilemekle kalmayıp aynı zamanda sektörle güçlü bağlarımızı daha da pekiştirdiğimiz bir platform. İleri teknoloji ürünlerimizle savunma sanayinde hem yerel hem de uluslararası arenada önemli bir oyuncu olarak yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Ürünlerimiz zorlu görevler için tasarlanmış olup yüksek performans ve dayanıklılığı bir arada sunuyor.”

Volkan Gün, TÜMOSAN’ın teknolojik altyapısının her geçen gün güçlendiğini ve savunma sanayisinin en önemli ihtiyaçlarını karşılamak adına Ar-Ge süreçlerine hızla devam ettiklerini belirtti. “SAHA EXPO, bu sürecin bir parçası olarak bizim için oldukça kıymetli. Hem yerli hem de yabancı savunma sanayi oyuncuları ile daha derin iş birliklerine imza atacağımızı umuyorum” dedi.

TÜMOSAN YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERİ AĞIRLAYACAK

TÜMOSAN, SAHA EXPO’daki standında yerli ve yabancı ziyaretçilerini bir araya getirerek yenilikçi ürünlerini tanıtacak ve savunma sanayi sektöründeki en son teknolojik gelişmeleri paylaşacak.

Bu etkinlik, TÜMOSAN’ın savunma sanayine sunduğu bu ileri düzey çözümlerle sektördeki güçlü konumunu bir adım daha ileriye taşıyacak ve firma ile sektördeki diğer oyuncular arasındaki iş birliğini derinleştirecek. TÜMOSAN’ın özellikle uluslararası pazarlarda etkinliğini artırarak daha fazla stratejik ortaklık ve ticaret fırsatları oluşturması bekleniyor.