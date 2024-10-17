Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreninde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Darbecilerin yazdığı bir anayasa ile Türkiye yüzyılına başlamak, bizim için bir yüzkarasıdır. Sadece darbeci tarafından yazdırılmış olması bile değiştirilmesi için yeter sebeptir” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılış töreni, Florya yerleşkesi Sosyal Bilimler Kampüsü Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Törene; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Bakan Tunç, eğitime verdikleri önemi vurgulayarak, “Adalet mülkün temelidir, adalet ve eğitim kalkınmanın ön şartıdır. Bu iki unsur olmadıktan sonra bir ülkenin kalkınması mümkün olamaz. Son yıllarda 22 yıldan bu yana en fazla bütçede payı eğitime ayırdık. Sınıflardaki 50-60 sayılarını 30'lara kadar indirdik. Öğretmen sayısını iki katına yükselttik. Üniversite sayıları 208'e ulaştı. 2 milyon öğrenciden bugün 7 milyon öğrenciye ulaşmış durumdayız. Kızlarımızın üniversitelerde oranı yüzde 50'yi geçti. Kız öğrencilerimizi özellikle hukuk fakültelerini seçmelerinden de çok memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.



"Temel kanunlarımızın tamamını son yıllarda yeniledik"

Hukuk alanında devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Tunç, “Mevzuatımızı tamamen yeniledik. Bizim okuduğumuz yıllarda hukuk fakültesinde 80 yıllık kanunlar vardı önümüzde ve artık çağın ihtiyaçların cevap veremez hale gelmişti. Temel kanunlarımızın tamamını son yıllarda yeniledik. Ceza kanunumuzu, borçlar kanunumuzu, ticaret kanunumuzu hepsinin tamamını yenilemiş durumdayız. Şu anda yeni mevzuata göre genç kardeşlerimiz dersleri görüyorlar” şeklinde konuştu.

Yeni hazırlanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de mevzuatta önemli değişiklikler olacağını söyleyen Bakan Tunç, “Özellikle ceza adaleti sistemi ile ilgili, sistemin soruşturma, kovuşturma, infaz yasasını daha da güçlendiren, soruşturmanı etkinliğini artıran, suç işlenmesini önleyen, suç ve suçlu ile mücadeleyi daha etkin hale getirecek mevzuat değişikliklerini gerçekleştireceğiz. Yine yargılamaların uzun sürmemesi konusunda da dava aşamasını hızlandıran, adalete güveni daha yükseklere çıkaran önemli düzenlemeler olacak. Yine infaz aşaması özellikle suçlunun ıslahı, topluma karıştığında bir daha suç işlememesi ile ilgili olarak alınması gereken tedbirlerle ilgili önemli düzenlemeler olacak. Bunu masa başında hazırlamış değiliz. Özellikle bilim insanlarımız, hukuk fakültesi akademisyenlerimiz ile üzerinde 1.5 yıldır çalışmamız söz konusu. Uygulayıcılar, hakim savcılarımızla çok sayıda toplantı yaparak bunları toparladık. Ayrıca internet yoluyla vatandaşlarımızdan gelen görüşleri de dikkate aldık. Önümüzdeki birkaç gün içinde Yargı Reformu Strateji Belgemizi sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak” diye konuştu.





"Türkiye'nin demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya kavuşmasını sağlayabiliriz"

Yeni anayasa konusunda da değinen Tunç, “10 yılda bir darbelerle önü kesilen ülkemizin bir daha darbelerle karşılaşmaması için önemli yapısal reformlar yaptık. Hakimler savcılar kurulu yapısının, anayasa mahkemesi yapısının daha demokratik hale getirilmesi ile ilgili önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Askeri yargının kaldırılması, yüksek askeri şura yapısının demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirilmesi gibi önemli reformları hayata geçirdik.

Anayasada ‘sıkıyönetim gerektiğinde ilan edilebilir' diye bir madde vardı. ‘Darbeci yargılanamaz' diye madde vardı. Tüm bunlar değiştirildi. Bunlar yeterli mi elbette değil. Onun için yeni anayasa diyoruz. Katılımcı anayasa diyoruz. Bu toplum sözleşmesini eğer biz Türkiye yüzyılının başında farklı fikirlerin bir araya gelerek, TBMM'de gurubu bulunan bulunmayan bütün siyasi partilerin bir araya gelerek bir uzlaşmayla yeni bir anayasa yapma konusunda başta usulde anlaşarak adım atması, başarmanın yarısıdır. Sonrasında konuşarak, tüm görüşleri alarak Türkiye'nin demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya kavuşmasını sağlayabiliriz. Darbecilerin yazdığı bir anayasa ile Türkiye yüzyılına başlamak, bizim için bir yüzkarasıdır. Sadece darbeci tarafından yazdırılmış olması bile değiştirilmesi için yeter sebeptir. Bunu Türkiye inşallah başarırsa gelecek için önemli bir ilerleme sağlamış oluruz” açıklamalarında bulundu.

Kadına ve çocuklara yönelik şiddet konusunda da açıklamalarda bulunan Yılmaz Tunç, şunları söyledi;

“Çocuklarımız korunması bizim için önemli. Onların her türlü kötülükten, istismardan korunması başta ailelerin ve devletin görevi. Anayasal bir görev bu. Geleceğimizi garanti altına almak durumundayız. Bunun için önemli çabalar var. Çocuklarımız geleceğimiz onlar çevresindeki tehlikelere karşı en korunmasız kişiler. Onlara gözümüz gibi bakmak durumundayız. Yeni çağda, sosyal medya düzeninde maalesef uyuşturucunun dünyada ve ülkemizde yaygınlaştığı dönemde özellikle çocuklarımız ve gençlerimizi bu kötülükten korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Kadınlarımızı korumalıyız. Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Bir kadının bile şiddete uğraması, cinayete kurban gitmesi yüreğimizi yaralar. Milletçe bu konuda mücadeleyi sürdürmeliyiz. Kanunlarımızda bir takım değişikler yaptık, kadına karşı işlenen suçları ağırlaştırdık. İnfaz sürelerini de yukarıya taşıdık. Burada topyekün bir mücadele etmemiz gerekiyor. Bu anlamda inşallah önümüzdeki süreçte kadınlarımızı koruyacak, çocuklarımızı koruyacak önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız”.

İsrail'in Filistin'de uyguladığı vahşete dikkat çeken Bakan Tunç, “400 yıl boyunca her dinden insanın barış içinde yaşadığı Filistin bugün kan gölü. Bu sadece 7 Ekim'den bu yana olanlar değil 1 asırdan bu yana zulüm var. O işgale karşı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin sayısız kararları var. Bu kararların hiçbirisine uymayan bir devlet var karşımızda. Adeta bir örgüt, bir terör devleti gibi hareket eden bir yapı var. Buna dur diyecek uluslararası sistem maalesef yok. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘dünya 5'ten büyüktür' derken birileri ülkemizde bile ‘ne faydası var ki bu konuşmanın' diyordu. Bugün dünya liderlerini birçoğu BM yapısının reforma tabi tutulması gerektiğini savunuyor. Uluslararası Adalet Divanı'nda bir yargılama başladı. Biz müdahillik talebinde bulunduk. Beyanlarımızı ilettik. Suç delillerini de ibra ettik. En kapsamlı dosyayı biz takdim ettik. Sonrasında da müdahale dilekçesi verdik. Uluslararası Adalet Divanı tedbir kararları verdi. Bunların içinde ateşkes var, insani yardımlara izin vermek var. ‘Bunlara uymanız gerekir' dedi. ‘Esas hakkında karar vermiyorum ama burada soykırıma giden bir durum var, BM soykırım sözleşmesinin ihlali kanaatindeyim' dedi. Tedbir kararları verildi. Kim uygulayacak bunları. BM Güvenlik Konseyi. Güvenlik Konseyi'nde tüm dünyayı temsil eden bir yapı var mı yok. Orada bir veto hakkı kullanıldığında karar uygulanamıyor. BM Güvenlik Konseyi, tamamen görünürde bir güvenlik konseyi. Dünyanın güvenliği tehdit edilirken eğer bu konsey mahkeme kararını icra edemiyorsa onun bir anlamı yok” dedi.