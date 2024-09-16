Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE ortaklığında 15 Ocak 2018 tarihinde imzalanan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-C (SİPER) sözleşmesi kapsamında Çelik Kubbe’nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü, Türkiye’nin dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, millî ve yerli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi Siper Ürün-2’nin test atışı başarı ile gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımı ile 12 Eylül’de Sinop Test Merkezi’nde gerçekleştirilen atışlı testte Atış Kontrol Merkezi, Veri Bağı, Füze Fırlatma Sistemi ve Siper Ürün-2 Füzesi kullanılarak sistem yetenekleri test edildi.

Gerçekleşen test atışına ilişkin değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Çelik Kubbe’nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü Siper Projesi ile bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunmasının sağlanmasına imkan vermesini hedefliyoruz. SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek olup, ilerleyen aşamalarda balistik füzelere karşı angajman yeteneğinin kazanılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirecektir. Atış testi kapsamında toplanan verileri projenin geliştirme çalışmalarında kullanacağız. Proje kapsamında görev alan ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE firmalarımızı ve görevli personellerini yürekten tebrik ediyor, gerçekleşen atış testinin vatanımıza ve ülkemiz savunmasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Siper Projesi kapsamında Siper Ürün-1 Sistemi’nin kabul faaliyetlerinin tamamlanarak, 2024 yılı sonunda envantere kazandırılması hedefleniyor. Hava savunma planlama ve koordinasyon, komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı, birleştirilmiş hava resmi üretimi, çoklu angajman ve ardışık ateşleme özelliklerine sahip olan Siper Hava Savunma Sistemi, ayrıca manuel/yarı otomatik/otomatik angajman, Dost Düşman Tanıma (IFF), füzeler ile çift yönlü iletişim, telli/telsiz haberleşme, dik/eğik atış, uzun menzil yüksek irtifada geniş hava tehdit setine karşı önleme kabiliyeti, zorlu şartlarda görev yapabilme, üst komuta ile taktik veri linkleri aracılığı ile bağlantı, her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme kabiliyetine sahip bulunuyor.