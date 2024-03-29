Paylaşımdaki videoda Bayraktar, Murat Kurum ile ilgili "Murat Bey'le tanışıklığımız bizim 6 Şubat depremi dönemine dayanıyor. Deprem bölgesine inşa edeceğimiz 1012 konutun inşası maksadıyla ulaşmamız gerekmişti. Kendisi o dönemde en zor şartlarda arazide seferber olmuştu. Biz o vesileyle tanımış olduk. Murat Bey de bizler gibi mühendis. Murat ağabeyimiz bir anlamda mühendis bir ağabeyimiz. Kendisini tanıdıkça mühendis olarak zihni dünyamızın da ne kadar benzediğini görmüş oldum. Tam bir proje insanı. Bizler gibi. Bizler nasıl Kızılelma'yı yapıyorsak o da yurdun dört bir köşesindeki özellikle o dönemde milletimizin en fazla ihtiyaç duyduğu o dönemde, asrın felaketi denilen o dönemde gecesini gündüzüne, dişini tırnağına takarak çalışmışlığına şahit oldum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşına videoda Murat Kurum ise "Öncelikle israfı bitirdik deyip, israf edip tabelalara 500 milyon lira harcamayacağız. Seçimi kazandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde böylesi güzide kurumlarımızla, kuruluşlarımızla, anlayışımızla hem İstanbul'umuzu hem de ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine sizlerle birlikte çıkaracağız. Bizim de hayalimiz o." dedi.

Murat Kurum ayrıca kendi sosyal medya hesabından ziyareti değerlendrdi ve "Bugün Milli Teknolojihamlesi’nin lokomotifi Baykar’ı ziyaret ettik. Türk savunma sanayinin gözbebeği İHA ve SiHA’ları yerinde inceledik. Merhum Özdemir Bayraktar’tan ilham alan, teknolojiye yön veren beyinlerle dertleştik, sorularını yanıtladık. Bugün yeni çok şey öğrendim. Bir kez daha gurur duydum. Türkiye’ye, Türk gençliğine, Türkiye’nin geleceğine olan inancım daha fazla arttı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a bu buluşmaya yaptığı samimi ev sahipliği için yürekten teşekkür ediyorum." dedi.