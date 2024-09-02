İzmir'de dolaşan Amerikan askerinin başına çuval geçirme eylemine liderlik eden TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, "İsrail’e kalkan olan, Mehmetçiğin ve binlerce Filistinli’nin katili olan Amerikan askerlerine bu topraklarda rahat vermeyeceğiz. Vatan evlatları Amerikan kurşunlarıyla şehit edilirken ABD askerleri ellerini kollarını sallayarak ülkemizde rahat rahat gezemez!

Eli kanlı ABD askerlerinin Türkiye’de yeri yok! Mehmetçiğin katilleri, Filistinlilerin, Iraklıların, Yemenlilerin katilleri defolun gidin ülkemizden. 30 Ağustos’un yıl dönümünde limanlarımıza gelip Türk milletine meydan okuyanlardan hesap soracağız!" dedi.

Doğu Perinçek ise yaptığı açıklamada: "Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği Amerikan askerlerinin başına çuval geçirerek, ABD'nin ve İsrail'in sözde Kürdistan, gerçekte İkinci İsrail planlarına meydan okudular. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye namlularını gösteren ABD, İsrail ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri hangi güçle karşı karşıya geldiklerini hesap etmek durumundadırlar. Aynı zamanda Türk Gençliği, HAMAS lideri Heniyye'nin şehit edilmesine Türkiye'den yanıt vermişlerdir ve kahraman Filistin halkına İzmir'den selam göndermişlerdir." dedi

Yaşanan olay sonrası ABD askerlerine çuval geçiren, 15 Vatan Partili gözaltına alındı.