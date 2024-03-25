Mevzular Açık Mikrofonun Adana çekimlerinde ilginç anlar lyaşandı. Söz alan bir izleyici, Adana'da sürekli yabancı aday çıkmasına tepki gösterdi. Seyirci: Babam senin ne işin var Ankara'dan gelip aday oluyorsun. Oğuzhan Uğur: Takımınıza yabancı futbolcu gelip gol atınca sevinmiyor musunuz?