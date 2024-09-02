İznik Mavisi’nin kurucusu genç çiftçi Eda Halıcı, düşük alım fiyatları nedeniyle elindeki ürünleri satamadığını ve daha yolun başında olmasına rağmen, tarımı bırakma aşamasına geldiğini paylaştığı videoyla duyurdu.

Genç girişimci çiftçi Eda Halıcı, ekonomik kriz sebebiyle üretim maliyetlerinin yükseldiğini, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi. Geçmişte birçok yayın kuruluşuna girişimcilik hikayesini anlatan Halıcı, "Her yerde boy boy 'kadın çiftçiye destek, genç çiftçiye destek, çiftçiye destek' gibi reklamlar yapılıyor ama elle tutulur gerçek bir destek hiç yok." diyerek sitem etti.