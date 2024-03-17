Bayraktar AKINCI’dan İHA-230 ile çifte atış

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan KKS/ANS güdümlü İHA-230 ile 16 Mart 2024’te gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı.

Süpersonik füzelerle tam isabet

Bayraktar AKINCI TİHA, geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca süren atış testlerini başarıyla tamamladı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden iki adet İHA-230 ile havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testlerini icra edebilmek için Sinop’a uçtu. 13 Mart Çarşamba ve 15 Mart Cuma günü Bayraktar AKINCI’nın 38 bin feet irtifadan ateşlediği İHA-230 süpersonik füzeleri, Karadeniz açıklarında 100 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vurdu. Bayraktar AKINCI, 14 Mart Perşembe günü ise IIR (görüntüleyici kızılötesi) güdümlü MAM-T ve TV güdümlü MAM-L atış testlerini de başarıyla gerçekleştirdi.

Çakır ile 100 kilometreden imha etti

Bayraktar AKINCI, 29 Şubat 2024 Perşembe günü Roketsan’ın geliştirdiği Çakır seyir füzesi ile gerçekleştirilen atış testinde Karadeniz üzerinde 100 kilometre uzaktaki hedefi tam isabetle vurdu.

ASELFLIR-500 ile nokta atış

22 Şubat’ta icra edilen testte Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı başarıyla imha etti.

En büyük ihracat anlaşması

Azerbaycan envanterine giren Bayraktar AKINCI TİHA’nın 9 Şubat’ta gerçekleştirdiği ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte izlemişti. Suudi Arabistan Krallığı ile geçen yıl yapılan ihracat ve iş birliği anlaşması ise, Cumhuriyet tarihinde Türk savunma ve havacılık sanayisinin tek seferde yaptığı en büyük ihracat anlaşması oldu.

AKINCI C gökyüzünde

24 Şubat’ta gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi. Bayraktar AKINCI C, 2 X 850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP sahip olduğu güç ile sınıfının en etkili ve kabiliyeti muharip platformu olacak. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019’da yapan Bayraktar AKINCI TİHA, 29 Ağustos 2021’de envantere girdi. Yakın dönemde 2X450 HP gücündeki Bayraktar AKINCI A ve 2X750 HP gücündeki Bayraktar AKINCI B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı.

40 bin saat göklerde kaldı

Türkiye’nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. 45 bin 118 feet ile milli havacılık irtifa rekoruna sahip olan Bayraktar AKINCI, 2023 yılında üç ülkeyi uçarak geçmek suretiyle Bakü’ye gitti. Bu uçuş için Tekirdağ Çorlu’dan havalanan TİHA, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’ı bir uçtan bir uca katetti. Ayrıca 2022 yılında Efes Tatbikatı’nda Batman’dan kalkarak İzmir’deki hedefleri başarıyla vurmuştu.

İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.