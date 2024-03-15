Büyükçekmece Belediyesi'nde gerçekleştirilen Tsunamiye Hazır Tanıma Programı Sertifika Töreni'ne; IOC/UNESCO Tsunami Birimi Yöneticisi Bernardo Aliaga Rossel, ICG/NEAMTWS Program Uzmanı/Teknik Sekreteri Dr. Denis Chang Seng, CoastWAVE Yardımcı Proje Sorumlusu Dr. Derya Itır Vennin, BÜ KRDAE Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, BÜ KRDAE-BDTİM Tsunami Operasyonlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Dr. Musavver Didem Cambaz, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Emekli Öğretim Üyesi ve UNESCO Türkiye Mili Komisyonu Doğa Bilimleri ve Hidroloji Komitesi Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet Yönetimi Merkezi Dairesi Başkanı Abdullah Özçelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel iyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün katıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabınan açıklama yapan Büyükçekmece Belediye başkanı Dr. Hasan Akgün: "KENTİMİZİN AFETLERE KARŞI DİRENCİNİ ARTIRIYORUZ: TÜRKİYE’DE “TSUNAMİYE HAZIR KENT” SERTİFİKASI ALAN İLK ŞEHİR OLDUK!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile iş birliğinde, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Büyükçekmece’de CoastWAVE Projesi kapsamında Tsunami riskinin azaltılmasında standart olarak tanımlanmış 12 temel göstergeyi karşılamaya yönelik çalışmaları tamamladık.

Bu çalışmalar neticesinde IOC/UNESCO Tsunami Hazır Kent Sertifikası’nı almaya hak kazanarak Türkiye’de ilk, Avrupa’da ikinci kent olduk.

IOC/UNESCO Tsunamiye Hazır Kent Sertifikasını bize layık gören IOC/UNESCO heyetine teşekkür ediyor, Tsunami Birimi Yöneticisi Bernardo Aliaga Rossel, ICG/NEAMTWS Program Uzmanı/Teknik Sekreteri Dr. Denis Chang Seng, CoastWAVE Yardımcı Proje Sorumlusu Dr. Derya Itır Vennin, BÜ KRDAE Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, BÜ KRDAE-BDTIM Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, BÜ KRDAE-BDTİM Tsunami Operasyonlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Dr. Musavver Didem Cambaz, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Emekli Öğretim Üyesi ve UNESCO Türkiye Mili Komisyonu Doğa Bilimleri ve Hidroloji Komitesi Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet Yönetimi Merkezi Dairesi Başkanı Abdullah Özçelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün'e, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Kemal Duran'a katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.