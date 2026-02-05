Brand&Sport Summit organizasyonuna katılan Şenol Güneş, oturumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Süper Lig’den Avrupa kupalarına, bahis soruşturmasından A Milli Takım’ın Dünya Kupası şansına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Güneş, Türk futbolundaki rekabet ortamına dikkat çekti.

“Bahis soruşturmasında zamanlama hatası yapıldı”

Futboldaki bahis soruşturmasına değinen tecrübeli teknik adam, sürecin zamanlamasının yanlış olduğunu ifade etti. Güneş, “Bu soruşturma ya sezon başında ya da sezon sonunda yapılmalıydı. Sezon ortasında yapıldığında lig bitiyor. Alt liglerde bu sorunlar daha fazla. Süper Lig’de birkaç ismin cezaevine girmesi ya da ağır cezalar alması herkesi üzüyor. Zamanlama doğru değil” diye konuştu.

“Kitap ve belgesel hazırlıyorum”

Yaklaşık bir yıldır takım çalıştırmadığını hatırlatan Şenol Güneş, futbol hayatına dair bir kitap ve belgesel üzerinde çalıştığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, “Teknik direktörlüğe devam edip etmeyeceğim konusunda net bir kararım yok. Şu anda dinleniyorum. İtibarımı zedelemeyecek bir iş yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray’ın Juventus maçı iyi geçecek”

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki performansını da değerlendiren Güneş, mart ayının görülmesinin önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki şansına dikkat çeken Güneş, “Juventus maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe’nin de UEFA Avrupa Ligi’nde şansı var. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

“Dünya Kupası için çok büyük şansımız var”

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası yolundaki durumunu da değerlendiren Şenol Güneş, umutlu konuştu. “Garanti demek doğru değil ama çok büyük şansımız var. Takımın havası iyi, hocamız iyi. Türkiye genelinde büyük bir heyecan var. İnşallah Dünya Kupası’na katılırız” şeklinde konuştu.

“Rekabet kavgaya dönüşüyor”

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına da değinen Güneş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabetin sağlıksız bir noktaya geldiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, “Takım sayısı azaldıkça rekabet kavgaya dönüşüyor. Kaybedildiğinde karşı tarafa saygı duyulmalı. Ancak şu an bu yok. Hakemler ve federasyon suçlanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Türk futbolunun lokomotifidir ve diğer kulüplere örnek olmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.