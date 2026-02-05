Gruptaki 6. ve son maçında Savino Del Bene Scandicci ile VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşan sarı siyahlılar, 2-0 geriye düştüğü maçta kusursuz bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etti. VakıfBank’ta Marina Markova 32, Tijana Boskovic 22 sayı sayıyla çift haneli skor katkısı verdi. Kaptan Zehra Güneş 17 sayının yanı sıra 8 sayıyla rakibine duvar ördü ve karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.

VakıfBank, Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi’nde namağlup şekilde çeyrek finale yükseldi. A Grubu’ndaki 6. maçında İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci’yi ağırlayan sarı siyahlılar, 2-0 geriye düşmesine rağmen taraftarının büyük desteğiyle geri dönüşe imza attı ve rakibini 3-2 yendi. VakıfBank’ta Marina Markova 32, Tijana Boskovic 22, Zehra Güneş 17 sayıyla çift haneli skor katkısı verdi.

İlk set 26-24, ikinci set 25-23 ile Scandicci’nin oldu. 3-0 geride başladığı üçüncü sette rakibini 5-5’te yakalayan VakıfBank, 4 blokla oynadığı setin devamında 9-8 öne geçti. 6 oyuncunun direkt skor katkısı ürettiği seti 26 dakikada 25-20 ile kazanan sarı siyahlılar, durumu 2-1’e getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü sette 23-20 geriye düşmesinin ardından 4-0’lık seri bulan VakıfBank önce sete ortak oldu, 33 dakikanın sonunda seti 28-26 ile kazanarak 2-0 geriye düştüğü maçı tie-break’e taşıdı. Final setinde Markova’nın üst üste sayıları ve savunmasıyla fark yaratan VakıfBank, seti 15-12 maçı da 3-2 kazanarak A Grubu’nu namağlup zirvede tamamladı.

Giovanni Guidetti: “Pes etmedik, çılgınca savaştık ve harika bir iş çıkardık”

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, maçın ardından şu değerlendirmelerde bulundu: “Oyuncularımla çok gurur duyuyorum, çünkü vazgeçmediler. Çok güçlü bir takıma karşı Çılgınca savaştılar. İlk iki set için yazık oldu çünkü hep öndeydik. Bence ilk iki seti biz kazanmalıydık. Bu seviyede kritik anlarda nasıl oynadığınız çok önemlidir. İki setten sonra normal bir takım pes edebilir ama biz etmedik. Oyuncularımız pes etmedi, savaşmaya devam ettiler, inanmaya devam ettiler ve bence harika bir iş çıkardık."

Zehra Güneş: “Muhteşem bir seyirci önünde böyle bir galibiyet aldığımız için mutluyum”

VakıfBank’ta kaptan Zehra Güneş 17 sayı sayıyla oynarken, yaptığı 8 blokla da rakibe duvar ördü. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Güneş, maçın ardından şöyle konuştu: “Kelimelerle anlatamayacağım, voleybol kalitesinin çok yüksek olduğu bir maç oynadık. 2-0’dan geri dönmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Kazanacağımız inandık ve başardık. Oyuna giren herkes inanılmaz katkı verdi. Böylesine muhteşem bir seyirci önünde böyle bir galibiyet aldığımız mutluyum. Bugün bu maçın keyfini yaşayıp ardından önümüze bakmaya devam edeceğiz.”

Son 6 sezonda 3. kez 6’da 6 ile tamamladı

CEV Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nu zirvede bitiren VakıfBank, Avrupa’da son 6 sezonda 3. kez bu başarıya ulaştı. Sarı siyahlılar daha önce 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında da grubunu namağlup tamamlamıştı.

Grup aşamasında son 15 maçta 14 galibiyet aldı

CEV Şampiyonlar Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden VakıfBank, grup aşamalarındaki başarılı performansına Scandicci karşısında da devam etti. Sarı siyahlılar, Avrupa’da bu turda oynadığı son 15 karşılaşmanın 14’ünde kazanan taraf olmayı başardı.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde 178. kez kazandı

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’in yeni formatında toplamda 178. galibiyetini elde etti. Sarı siyahlılar, bu alanda organizasyonun zirvesinde yer alıyor.

VakıfBank bir sonraki maçında Vodafone Sultanlar Ligi’nde 7 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te İlbank ile VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Wojciech Maroszek (Polonya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)

VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu 8, Cansu Özbay 2, Marina Markova 32, Zehra Güneş 17, Tijana Boskovic 22, Helena Cazaute 4, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Katarina Dangubic 8

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Camilla Weitzel 7, Maja Ognjenovic 2, Avery Skinner 9, Linda Nwakalor 15, Ekaterina Antropova 33, Caterina Bosetti 4, Brenda Castillo (L), Lindsey Ruddins 5, Sarah Franklin 8

SETLER: 24-26, 23-25, 25-20, 28-26, 15-12

SET SÜRELERİ: 29’, 26’, 26’, 33’, 14’