Varto ilçesinde granit ve mermer işletmecisi Bayram Çetinkaya, mezar taşı için ilginç bir kampanyaya imza attı. Ölmeden önce mezar taşını yaptıranlara yüzde 50 indirim uygulayan Çetinkaya, fiyatların 15 binden başlayıp 150 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Önceki kampanyasına yeni bir uygulama daha ekleyerek kaynanası ölmeden mezar yaptırmak isteyen damat ve gelinlere de yüzde 50 indirim kampanyası başlatan Çetinkaya, kimsesiz ve sahipsiz olan 60 çocuk mezarını da bedava yapacaklarını kaydetti.



Kültür Mahallesi'ndeki iş yerinin önüne kampanyayla ilgili yazı koyan Çetinkaya, “Bir gün iş yerime yaşlı bir teyze geldi. 'Kocama mezar yaptıracağım ama 3 ayda 600 lira maaş alıyorum. Bu parayla geçineyim mi, yoksa mezar taşı mı yaptırayım' dedi. Ben de 'Olmaz öyle, çocuğun yok mu' dedim. O da 'Yok kimsem. Bir kocam vardı, o da öldü. Kendisine mezar taşı yaptıramadığım için geceleri rüyama geliyor ve ağlıyorum' dedi. Kendisine, biz de ucuz taşın olmadığını söyleyerek gönderdim. Aradan üç, dört gün geçtikten sonra bu kadını rüyamda gördüm. Çok kötü oldum. Teyzeyi 20 gün sonra çarşıda gördüm ve ne yaptığını sordum. O da hala mezar taşı yaptıramadığını söyleyince kendisine yardımcı olacağımı belirttim. Kocasına güzel bir mezar taşı yaptım ve teyzede bunun karşılığında üç ayda bir 100 lira ödedi. Bu olaydan sonra işlerim çok iyi gitmeye başladı. Bundan dolayı ben de hiç düşünmeden kampanyayı başlattım. Ölmeden mezar taşı yaptırmak isteyenlerle notere gidip sözleşme imzalıyoruz. Geçen yıl bir kişiyle böyle bir imza attık” dedi.



Meslektaşlarını veya başka meslek gruplarını da çeşitli kampanyalar başlatarak halka destek olmaya çağıran Çetinkaya, “Bu sene kimsesiz çocuklar için 60 mezarı bedava yapacağım. Ölmeden mezarını yaptırana ve kaynanası ölmeden mezar yaptıran damat ve geline de yüzde 50 indirim yapmaya devam edeceğiz” dile konuştu.