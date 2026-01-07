Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla birlikte, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlıklarında da önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Vali-Mülkiye Başmüfettişliği’ne Atanan İsimler

Yayımlanan karar doğrultusunda;

Düzce Valisi Selçuk Arslan,

Iğdır Valisi Ercan Turan,

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu,

Yalova Valisi Hülya Kaya,

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy,

Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun,

Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi.

Yeni Vali Atamaları Dikkat Çekti

Karar kapsamında yapılan bazı önemli vali atamaları ise şöyle oldu:

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli → Ardahan Valiliği

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar → Iğdır Valiliği

Niğde Valisi Cahit Çelik → Bingöl Valiliği

Ağrı Valisi Mustafa Koç → Giresun Valiliği

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek → Karaman Valiliği

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta → Yalova Valiliği

Kilis Valisi Tamer Şahin → Trabzon Valiliği

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas → Düzce Valiliği

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti → Osmaniye Valiliği

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz → Eskişehir Valiliği

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger → Denizli Valiliği

Karabük Valisi Mustafa Yavuz → Adana Valiliği

Ayrıca;

Çankaya Kaymakamı Murat Duru → Aksaray Valiliği,

Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı → Kilis Valiliği görevlerine atandı.

Bakanlıklar Arası Görev Değişiklikleri

Vali-Mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale Valiliği’ne, Oktay Çağatay ise Karabük Valiliği’ne getirildi.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe Niğde Valisi oldu.

Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş Çankırı Valiliği’ne, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ise Ağrı Valiliği’ne atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Değişim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda İzmir İl Müdürü Melih Keleş görevden alındı.

İzmir İl Müdürlüğü’ne Aydın İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu,

Aydın İl Müdürlüğü’ne ise Bilecik İl Müdürü İlkay Türkoğlu atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Atama

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Müfettiş Ersoy İşleyen, Başmüfettiş görevine getirildi.

Ticaret Bakanlığı’nda Görevden Almalar ve Yeni Atamalar

Ticaret Bakanlığı’nda;

Bartın, Malatya ve Trabzon Ticaret İl Müdürleri görevden alındı.

Yeni atamalar ise şu şekilde gerçekleşti: