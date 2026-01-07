Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla birlikte, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlıklarında da önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.
Vali-Mülkiye Başmüfettişliği’ne Atanan İsimler
Yayımlanan karar doğrultusunda;
-
Düzce Valisi Selçuk Arslan,
-
Iğdır Valisi Ercan Turan,
-
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu,
-
Yalova Valisi Hülya Kaya,
-
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy,
-
Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun,
-
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım,
Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi.
Yeni Vali Atamaları Dikkat Çekti
Karar kapsamında yapılan bazı önemli vali atamaları ise şöyle oldu:
-
Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli → Ardahan Valiliği
-
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar → Iğdır Valiliği
-
Niğde Valisi Cahit Çelik → Bingöl Valiliği
-
Ağrı Valisi Mustafa Koç → Giresun Valiliği
-
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek → Karaman Valiliği
-
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta → Yalova Valiliği
-
Kilis Valisi Tamer Şahin → Trabzon Valiliği
-
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas → Düzce Valiliği
-
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti → Osmaniye Valiliği
-
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz → Eskişehir Valiliği
-
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger → Denizli Valiliği
-
Karabük Valisi Mustafa Yavuz → Adana Valiliği
Ayrıca;
-
Çankaya Kaymakamı Murat Duru → Aksaray Valiliği,
-
Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı → Kilis Valiliği görevlerine atandı.
Bakanlıklar Arası Görev Değişiklikleri
Vali-Mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale Valiliği’ne, Oktay Çağatay ise Karabük Valiliği’ne getirildi.
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe Niğde Valisi oldu.
Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş Çankırı Valiliği’ne, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ise Ağrı Valiliği’ne atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Değişim
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda İzmir İl Müdürü Melih Keleş görevden alındı.
-
İzmir İl Müdürlüğü’ne Aydın İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu,
-
Aydın İl Müdürlüğü’ne ise Bilecik İl Müdürü İlkay Türkoğlu atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Atama
Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Müfettiş Ersoy İşleyen, Başmüfettiş görevine getirildi.
Ticaret Bakanlığı’nda Görevden Almalar ve Yeni Atamalar
Ticaret Bakanlığı’nda;
-
Bartın, Malatya ve Trabzon Ticaret İl Müdürleri görevden alındı.
Yeni atamalar ise şu şekilde gerçekleşti:
-
Amasya: Cihan Özbakır
-
Erzurum: Hüseyin Yücel
-
Gaziantep: Burhan Kahraman
-
İzmir: Ticaret Başmüfettişi Murtaza Çağrı Ergünen
-
Karabük: Gamze Aydın
-
Kastamonu: İbrahim İriş
-
Şanlıurfa: İbrahim Akbaş
-
Tunceli: Kayahan Topal