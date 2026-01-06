Avrupa gaz fiyatları, son günlerde etkili olan soğuk hava dalgasına rağmen 28 euro/MWh seviyesinin altına geriledi. Commerzbank emtia analisti Barbara Lambrecht, Avrupa gaz piyasasında fiyatların baskı altında kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Avrupa Gaz Piyasasında Sakin Seyir

Lambrecht’e göre Avrupa’daki gaz depolama doluluk oranları, yılın bu dönemi için alışılmış seviyelerin yaklaşık 10 puan altında bulunuyor. Depolama seviyeleri yüzde 60’ın biraz üzerinde seyrederken, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olmasına rağmen TTF referans fiyatının düşüş göstermesi dikkat çekiyor.

Analist, piyasa katılımcılarının mevcut soğuk hava koşullarından ziyade, önümüzdeki dönemde beklenen daha ılımlı sıcaklıklara odaklandığını vurguluyor. Bu beklentinin fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

ABD’de Henry Hub Fiyatları Sert Düştü

Benzer bir tablo ABD doğal gaz piyasasında da görülüyor. Bir ay önce ilk soğuk hava dalgasının ardından, yüksek çekimler nedeniyle 5,5 dolar seviyesine kadar yükselen Henry Hub fiyatları, sıcaklık tahminlerinin yumuşamasıyla birlikte yaklaşık 2 dolar düşüşle işlem görüyor.

Commerzbank’a göre, Atlantik’in her iki yakasında da hava koşullarına ilişkin iyimser beklentiler, düşük depolama seviyelerine rağmen gaz fiyatlarının gerilemesine neden oluyor.