Sarı-kırmızılıların orta saha hattını güçlendirmek için kadrosuna kattığı Gine-Bissau asıllı futbolcu, Portekiz’den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç oyuncu, “Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray” ifadelerini kullandı.

Renato Nhaga, kısa süreli açıklamanın ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Genç futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.