KAP’a yapılan açıklamada, transfer kapsamında N’Golo Kanté’ye toplam 14 milyon 400 bin Euro imza parası ödeneceği belirtildi. Ayrıca tecrübeli futbolcuya 2025-2026 sezonu için 5 milyon 500 bin Euro ücret verileceği ifade edildi. 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında ise Kanté’nin sezon başına 11 milyon Euro kazanacağı kaydedildi.

Fenerbahçe’nin bu transferle orta sahasını önemli ölçüde güçlendirmeyi hedeflediği değerlendirilirken, kariyerinde Leicester City ve Chelsea formalarıyla Premier Lig şampiyonlukları yaşayan, ayrıca Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nı kazanan Kanté’nin sarı-lacivertli ekibe büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Yönetimin, hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda kadroya dahil ettiği yıldız futbolcunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması ve takıma katılması planlanıyor. Fenerbahçe taraftarı ise transferi büyük bir heyecanla karşıladı.