Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad’da forma giyen 34 yaşındaki Kanté, saat 22.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. Deneyimli futbolcuyu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları, Cem Ciritci ve Ömer Topbaş karşıladı.

Yıldız oyuncu için havalimanına akın eden binlerce sarı-lacivertli taraftar, Kanté’yi tezahüratlar ve havai fişeklerle karşıladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda coşkulu anlar yaşanırken, Kanté taraftarların bulunduğu bölüme giderek kendisini bekleyen kalabalığı selamladı.

Sevgi gösterilerinin ardından Fransız orta saha, havalimanında bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde daha önce Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif’i kadrosuna katmıştı.