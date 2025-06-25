“Vergi değerlerini belediyeler belirlemiyor”

Belediyeden yapılan açıklamada, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre arsa ve arazi değerlerinin, belediyelerin değil; vergi dairesi, tapu müdürlüğü, ticaret odası ve muhtarlıklardan oluşan bağımsız bir “Takdir Komisyonu” tarafından belirlendiği hatırlatıldı. Bu değerlerin ise Vali başkanlığındaki Üst Kurul tarafından onaylandığı, belediyelerin bu değerlere müdahale etmesinin hukuken mümkün olmadığı ifade edildi.

“Sadece Üsküdar’a özgü bir durum değil”

Belediye, 2025 yılı ile 2026–2029 dönemi için yapılan değerleme sürecinin Türkiye genelinde aynı mevzuatla uygulandığını, dolayısıyla Üsküdar’a özgü bir uygulama gibi yansıtılmasının gerçeği çarpıtmaktan ibaret olduğunu belirtti.

“Piyasa koşulları esas alınıyor”

Emlak vergisi değerlerinin belirlenmesinde bölgedeki piyasa koşulları, alım-satım değerleri ve altyapı durumu gibi kriterlerin dikkate alındığı ifade edildi. Ayrıca vergi artışlarının da birden değil kademeli şekilde uygulandığı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereği belirlenen oranın yarısı oranında yansıdığı belirtildi.

“Belediyenin kararı değil”

Üsküdar Belediyesi açıklamasının sonunda, emlak vergisi değerlerinin belediyenin değil, çok paydaşlı komisyonların aldığı kararlarla belirlendiğine dikkat çekerek, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, “Bunu en iyi, bu görevde bulunmuş eski bir belediye başkanımızın biliyor olması gerekir” ifadesiyle, eleştirileri yönelten eski belediye başkanına da dolaylı bir yanıt verildi.

Üsküdar Belediyesi, kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla yaptığı bu açıklamanın sonunda, iddiaların çarpıtma ve algı operasyonu içerdiğini savundu.

Belediyeden yapılan açıklama şöşye:

Sosyal medyada klasikleşen çarpıtmaların, ardı arkası kesilmeyen iftiraların yeni bir örneği daha “Büyük bir skandal ortaya koyacağız” iddiasıyla kamuoyuna sunuldu. Üsküdar’daki emlak vergisi artışıyla ilgili yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmayan iddialarla dolu. İşin aslını net şekilde paylaşmak isteriz:

🔴 Emlak vergisi değerlerini belediyeler belirlemez.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereği arsa ve arazi değerleri; vergi dairesi, tapu müdürlüğü, ticaret odası ve muhtarların da yer aldığı bağımsız bir “Takdir Komisyonu” tarafından belirlenir. Bu değerler daha sonra Vali başkanlığındaki Üst Kurulda onaylanır. Yani bu değerlerin belediyenin kendi kararıyla artması hukuken mümkün değildir. İddiaları ortaya atan kişilerin, halkı gerçeklerden uzaklaştıran yersiz suçlaması, doğrular göremeyeceğini göstermesi açısından endişe vericidir.

🔵 Bu uygulama sadece Üsküdar’a özgü değil.

2025 yılı, 2026–2029 dönemi için tüm Türkiye’de aynı mevzuata göre yürütülen, kanuni bir değerleme sürecidir. Sadece Üsküdar’a özgü bir durummuş gibi algı yaratılması gerçeği çarpıtma çabasından başka bir şey değildir.

🔴 Emlak vergisi her yerde aynı esaslarla uygulanır.

Rayiç değerler belirlenirken bölgenin piyasa koşulları, alım-satım değerleri, altyapı durumu gibi kriterler dikkate alınır.

🔵 Vergi artışı kademeli uygulanır.

2026 için belirlenen değerler, sonrasında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereği yeniden değerleme oranının yarısı oranında artar. Yani bu artışlar öngörülebilir ve kontrollüdür.

Sonuç olarak, emlak vergisi değerleri belediyemizin değil, çok paydaşlı komisyonların aldığı kararlar sonucu belirlenmektedir.

Bunu en iyi, bu görevde bulunmuş eski bir belediye başkanımızın biliyor olması gerekir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.