Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Alpay’ın sosyal medya ve basın organlarında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında disiplin soruşturması açıldığı ifade edildi. Açıklamada, Alpay'ın Atatürk ve bazı siyasi parti liderlerine yönelik yaptığı açıklamaların, kamu görevlilerinin ödev ve sorumluluklarıyla bağdaşmadığı belirtilerek, söz konusu davranışların "aşağılayıcı" ve "eleştiri sınırlarını aşan" nitelikte olduğu vurgulandı.

Belediye, kamu kaynağı kullanarak kamu hizmeti yürüttüklerini ve tüm yönetici ve personelinin anayasa ve yasalara uymakla yükümlü olduğunu belirterek, yaşanan gelişmelerle ilgili kamuoyuna şu açıklamaları yaptı:

Kenan Alpay’ın Göreve Başlaması: İddialarda adı geçen kamu görevlisi, 15 Ekim 2013 tarihinde devlet memuru olarak göreve başlamıştır. 2024 yerel seçimlerinden önceki dönemde görevine başlamış ve uzun bir süre Üsküdar Belediyesi’nde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışmıştır. Disiplin Soruşturması ve İçişleri Bakanlığı: Alpay’ın önceki tarihlerde yaptığı paylaşımlar nedeniyle disiplin soruşturması başlatılmış, bu soruşturma sonucunda memurluktan çıkarılma cezası verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Soruşturma dosyası, 22 Ocak 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderilmiş olup, karar süreci yasal mevzuatlar çerçevesinde yürütülecektir. Yeni Soruşturma ve Görevden Uzaklaştırma: Alpay’ın sosyal medya hesapları ve bir televizyon kanalındaki açıklamalarının, disiplin yaptırımı gerektiren nitelikte olduğu belirtilerek yeni bir soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda, soruşturma süreci tamamlanana kadar Alpay’ın görevden uzaklaştırılması başkanlık tarafından uygun görülmüş ve tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir.

Üsküdar Belediyesi, kamuoyunun bilgisine sunulan bu açıklamanın ardından sürecin yasal çerçevede takip edileceğini duyurdu.