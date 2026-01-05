ABD Borsalarında Çip Hisseleri Öne Çıktı

2026 yılının ilk işlem gününde ABD hisse senedi piyasaları, yarı iletken sektöründeki güçlü performansın etkisiyle pozitif kapanış yaptı. Nvidia ve Micron öncülüğündeki çip hisseleri endeksleri yukarı taşırken, bu hareket 2025 yılı boyunca yapay zeka (AI) temasıyla yaşanan güçlü yükselişlerin devamı olarak değerlendirildi. Nvidia hisseleri geçtiğimiz yıl yaklaşık %39, Micron ise %240’ın üzerinde değer kazanmıştı.

Yazılım ve Otomotiv Hisselerinde Satışlar

Piyasadaki yükselişe rağmen yazılım tarafında satış baskısı dikkat çekti. Salesforce ve CrowdStrike hisseleri gerilerken, Tesla hisseleri beklentilerin altında kalan teslimat verileri sonrası düşüş kaydetti. Piyasalarda bir süredir Tesla hisselerinin çarpanlarının yüksek değerlendiği yönündeki tartışmalar da bu geri çekilmeyi destekledi.

Trump’ın Tarife Kararı Perakende Hisselerini Destekledi

Trump yönetiminin mobilya, mutfak dolapları ve banyo ürünlerine yönelik planlanan yüksek gümrük tarifelerini 1 yıl ertelemesi, ev eşyası perakendecilerinde güçlü alımları beraberinde getirdi. Wayfair ve RH hisselerinde görülen sert yükselişler, maliyet baskısının azalacağı ve tüketici talebinin korunacağı beklentisiyle desteklendi.

Küçük Ölçekli Şirketler Daha Güçlü

Küçük sermayeli şirketler 2026’ya büyük ölçekli hisselere kıyasla daha güçlü başladı. Russell 2000 endeksi %1’in üzerinde yükselerek yatırımcıların risk iştahında sınırlı bir toparlanmaya işaret etti.

Bitcoin 90 Bin Doları Aştı

Kripto para piyasasında Bitcoin’in 90 bin doların üzerine yükselmesi, son haftalarda zayıflayan risk iştahının ardından sınırlı bir toparlanma olarak değerlendirildi. Ancak fiyatlar, önceki zirvelerin hâlen belirgin şekilde altında seyrediyor.

Şirket Haberleri: Sable Offshore, SanDisk ve Pinterest

Şirketler cephesinde Sable Offshore, Kaliforniya’daki boru hatlarına ilişkin hukuki engelin geçici olarak kalkmasının ardından güçlü bir yükseliş kaydetti.

SanDisk hisseleri, veri merkezi talebi ve 2025 yılında sergilediği dikkat çekici performansın etkisiyle yeni yıla da pozitif başladı. Son 1 yılda SanDisk hisselerinin %660’tan fazla artış gösterdiği dikkat çekti.

Öte yandan, OpenAI’nin 2026 yılında Pinterest’i satın alabileceğine yönelik beklentiler, Pinterest hisselerinin %3’ün üzerinde yükselmesine yol açtı. Söz konusu hamlenin, OpenAI’nin bugüne kadarki en büyük satın alması olabileceği değerlendiriliyor.