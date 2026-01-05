Peki, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bir indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel akaryakıt fiyatları…
Benzine indirim gelecek mi?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Brent petrol fiyatlarında kısa vadede sınırlı geri çekilmeler yaşansa da döviz kuru ve vergi yükü nedeniyle benzinde ve motorinde şu an için netleşmiş bir indirim kararı bulunmuyor. Fiyatlar, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak günlük bazda değişiklik gösterebiliyor.
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
-
Benzin litre fiyatı: 53,06 TL
-
Motorin litre fiyatı: 54,47 TL
-
LPG litre fiyatı: 29,03 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
-
Benzin litre fiyatı: 52,85 TL
-
Motorin litre fiyatı: 54,26 TL
-
LPG litre fiyatı: 28,40 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
-
Benzin litre fiyatı: 53,88 TL
-
Motorin litre fiyatı: 55,44 TL
-
LPG litre fiyatı: 28,92 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
-
Benzin litre fiyatı: 54,21 TL
-
Motorin litre fiyatı: 55,77 TL
-
LPG litre fiyatı: 28,85 TL
Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?
Akaryakıt fiyatları;
-
Brent petrol varil fiyatı,
-
Dolar/TL kuru,
-
ÖTV ve KDV oranları,
-
Dağıtım ve rafineri maliyetleri
gibi unsurlara bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle fiyatlar şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.