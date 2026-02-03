TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,65 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 33,98 olarak kaydedildi.

Ocak ayında fiyatı en fazla artan kalem, yüzde 57,08 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı oldu. Ulaşım ve temel hizmetlerdeki artış dikkat çekerken, bazı gıda ürünlerinde de sert yükselişler görüldü. Buna göre;

Meyvesi yenen sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak vb.) yüzde 51,58 ,

Yeşil baklagil sebzeleri (taze veya soğutulmuş) yüzde 33,09 ,

Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler yüzde 32,29 ,

Havale ücretleri yüzde 30,87 oranında zamlandı.

Öte yandan, giyim ve ayakkabı grubunda fiyat düşüşleri yaşandı. En fazla ucuzlayan ürün grubu yüzde 7,64 ile kadın ve kız çocuk giysileri oldu. Fiyatı gerileyen diğer ürünler ise şöyle sıralandı:

Bebek giysileri (0-2 yaş) yüzde 6,28 ,

Erkek ayakkabıları yüzde 3,05 ,

Erkek ve erkek çocuk giysileri yüzde 3,01 ,

Bebek ve çocuk ayakkabıları yüzde 3,01 oranında ucuzladı.

Ocak ayı verileri, özellikle ulaşım ve gıda kalemlerinde artan maliyetlerin vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ettiğini, buna karşın sezon etkisiyle giyim fiyatlarında geçici bir rahatlama yaşandığını ortaya koydu.