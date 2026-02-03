Palandöken, mevcut uygulamalarda e-hacizlerin esnafın bankadaki parasından gayrimenkullerine kadar her alanı kapsadığını vurgulayarak, bu durumun borcunu ödemek isteyen esnafın bile hareket alanını tamamen ortadan kaldırdığını ifade etti. Esnafın, ertesi gün borcunu ödemek için bankaya yatırdığı paraya dahi e-haciz nedeniyle ulaşamadığını belirten Palandöken, bu nedenle borçlarını kapatma imkânı bulamadıklarını dile getirdi.

“Krediye Ulaşım Borç Engeline Takılıyor”

Esnafın Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine başvurduğunda SSK ve vergi borçlarıyla karşılaştığını söyleyen Palandöken, “Bu borçların yapılandırılarak uzun vadeye yayılması gerekiyor. İnsanlar borçtan kurtulmak istiyor ancak hem krediye ulaşamıyor hem de mevcut parasını kullanamıyor” dedi.

“Gayrimenkulünü Satmak İsteyen de Satamıyor”

Borçlarını kapatmak için gayrimenkulünü satmak isteyen esnafın da hacizler nedeniyle bunu yapamadığını belirten Palandöken, borç tutarı ne olursa olsun tüm varlıklara haciz konulmasının esnafı tamamen kilitlediğini ifade etti.

“Esnaf Perakendenin En Önemli Halkası”

Perakende sektörünün bel kemiğinin esnaf ve sanatkârlar olduğunu vurgulayan Palandöken, yaşanan bu sıkışıklığın esnafın önündeki en büyük engel hâline geldiğini söyledi. Palandöken, yapılacak bir yapılandırmanın yalnızca esnafı rahatlatmakla kalmayacağını, aynı zamanda devletin gelirlerini de artıracağını dile getirdi.

“E-Hacizler Çalışma Hayatını Durdurdu”

Bugüne kadar yapılan yapılandırmalarda esnafın imkânları ölçüsünde borçlarını ödediğini hatırlatan Palandöken, bugün ise her alanda yaşanan tıkanıklık nedeniyle esnafın aldığı ürünlerin parasını ödeyemediğini, imalat için gerekli girdilere ulaşamadığını kaydetti. Bu durumun tezgâhların boş kalmasına ve üretimin durma noktasına gelmesine yol açtığını ifade eden Palandöken, sürecin vakit kaybedilmeden ele alınması çağrısında bulundu.