Prof. Dr. İbrahim Ünalmış, altındaki yükselişin özellikle gayrimenkul, otomobil ve beyaz eşya satışlarında artışa yol açtığını gösteren araştırmalar bulunduğunu söyledi.

Altının gram fiyatı 29 Ocak’ta 8 bin 58 lirayla tarihi zirvesini görürken, 2 Şubat’ta yüzde 14’lük düşüşle 6 bin 939 liraya kadar geriledi. Aynı dönemde gümüşün kilogram fiyatı da 187 bin liradan 133 bin 442 liraya düştü. Değerli madenler, 3 Şubat itibarıyla yeniden yükseliş eğilimine girdi.

“Dolardan kaçış değerli metallere yönelimi artırdı”

Altındaki yükselişin üç temel nedeni olduğunu belirten Prof. Dr. Ünalmış, ABD Başkanı Donald Trump’ın doları zayıflatmaya yönelik politikalarının yatırımcıları dolardan uzaklaştırdığını ifade etti. Ünalmış, küresel jeopolitik risklerin ve yatırımcılar arasında oluşan “sürü psikolojisinin” de altın ve gümüş talebini artırdığını vurguladı.

Ukrayna Savaşı, Orta Doğu’daki gerilimler, ABD-Çin rekabeti ve İran’a ilişkin risklerin, değerli metalleri yeniden “güvenli liman” haline getirdiğini belirten Ünalmış, bu sürecin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

Merkez bankalarının alımı azaldı

Altının ons fiyatının 29 Ocak’ta 5 bin 600 dolara kadar yükselmesinde merkez bankaları dışındaki yatırımcıların etkili olduğunu dile getiren Ünalmış, ons fiyatının 3 bin 500 dolar seviyesini aşmasının ardından merkez bankalarının alım hızının yavaşladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da 31 Ekim itibarıyla yurt içinde çıkarılan altına yönelik öncelikli alım hakkını askıya aldığı hatırlatıldı.

FED etkisiyle sert düşüş

Altının ons fiyatının 2 Şubat’ta 4 bin 506 dolara gerilemesinde, Trump’ın FED Başkanlığı için Kevin Warsh’ı aday göstermesinin etkili olduğunu ifade eden Ünalmış, Warsh’ın doları güçlü tutacağı beklentisinin değerli metallerde satış baskısı yarattığını belirtti.

Altın yükselince ev ve otomobil satışı artıyor

Altın fiyatlarındaki yükselişin sektörlere etkisine de değinen Ünalmış, “Araştırmalar, altın fiyatlarının zirve yaptığı dönemlerde ev, arsa, otomobil ve beyaz eşya satışlarında artış yaşandığını gösteriyor. Buna karşın diğer sektörlerde benzer bir etki görülmüyor” dedi.

Enerji talebi gümüş ve bakırı öne çıkarıyor

Yapay zekâ ve temiz enerji yatırımlarının, gümüş ve bakır talebini artırdığına dikkat çeken Ünalmış, özellikle güneş panellerinde kullanılan gümüşün fiyat artışının, yenilenebilir enerji sistemlerinin maliyetlerine de yansıdığını söyledi. Ünalmış, enerji nakil hatlarında bakır ihtiyacının artmasının da bu metale olan ilgiyi yükselttiğini ifade etti.

Son dönemde “külçe bakır” satışlarına yönelik talebin de arttığını belirten Ünalmış, hızlı fiyat artışlarının aynı hızda düşüşler getirebileceği uyarısında bulunarak, değerli madenlerde dalgalı seyrin sürebileceğini kaydetti.