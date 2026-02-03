Tek uygulama üzerinden tüm anlaşmalı bankaların kartlarına ait taksit sunan çözüm, başvuru ve kullanım süreçlerinde işletmelere hız, esneklik ve güven sağlıyor. Mastercard ve Payneos altyapılarıyla desteklenen ürün, fiziki mağazalarda, kapıda ve stant satışlarında hızlı ve sorunsuz tahsilat imkânı sunuyor.

Garanti BBVA çatısı altında e-para ve ödeme hizmetleri sunan Tami, yeni ürünü Tami CepPOS’u kullanıma sundu. Android telefonları POS cihazına dönüştüren çözüm, Tami’nin çoklu banka POS altyapısını mobil ortama taşıyarak işletmelere tek noktadan güvenli ve akışkan bir ödeme süreci sağlıyor. Ürün, anlaşmalı bankaların kartlarına taksit imkânını tek uygulama üzerinden sunarken, ek uygulama indirmeye gerek bırakmıyor.

Tami Çoklu Banka CepPOS, kapıda ödemelerde, stant satışlarında ve fiziki mağazalarda, yani kolay ve hızlı ödeme almak istenilen her yerde Garanti BBVA’nın güvenli altyapısıyla bir deneyim yaşatıyor, işletmelere maksimum esneklik ve kesintisiz kullanıcı deneyimi sağlıyor. Mastercard ve Payneos altyapılarıyla desteklenen çözüm, işletmelerin ödemelerde güven ve hız beklentilerini tek bir noktada karşılıyor.

“Tami CepPOS gerçek bir ihtiyacın sonucu”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, müşteri deneyimi, stratejimizin merkezinde yer alıyor. Empatiyi merkezine alan Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımızla her ürünü, her akışı müşterimizin gözünden yeniden tasarlıyor; onların gerçek ihtiyaçlarından yola çıkarak çözümlerimizi kurguluyoruz. Bugün hayata geçirdiğimiz Tami CepPOS tam da bu yaklaşımın sonucu. İşletmelerin; ödeme alırken hangi cihazı kullanacağını, nerede tahsilat yapacağını ya da farklı uygulamalar arasında geçiş yapmayı düşünerek vakit kaybetmesini istemiyoruz. Cep telefonunu bir POS’a dönüştürerek, ek kurulum veya uygulamaya gerek kalmadan, tek uygulama üzerinden hızlı ve güvenli ödeme alınmasını sağlıyoruz. Çoklu banka POS altyapısını mobil dünyaya taşıyarak, taksit seçeneklerini tek noktadan sunuyor; işletmelerin günlük akışına zahmetsizce entegre olan, iş yapma sürecini hissedilir biçimde sadeleştiren bir ödeme deneyimi sunuyoruz. Bu geliştirmeler, müşteri deneyimi ve inovasyon odağımız doğrultusunda, işletmeler için somut değer yaratan çözümler üretme hedefimize hizmet ediyor. Aynı yaklaşımla, müşterilerimizi dinlemeye ve onların hayatını kolaylaştıran ödeme çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı, “Ödeme deneyimi bugün; işletmelerin hızını, verimliliğini ve rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik bir unsur. Özellikle sahada aktif olan KOBİ’ler ve çok kanallı satış yapan işletmeler için ödeme almanın her yerde, her an kolay ve güvenilir olması kritik önem taşıyor. İşletmelerin büyümesini destekleyen, dijitalleşmeyi hızlandıran ve iş yapış biçimlerini sadeleştiren çözümleri önceliklendiriyoruz. Tami CepPOS da güvenli bir ödeme kabul noktası olarak işletmelere gerçek bir hareket özgürlüğü sunuyor. Mastercard altyapımızla desteklenen bu çözüm; temassız, hızlı ve güvenli ödeme deneyimini sahaya taşıyarak fiziksel ve dijital ticaret arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. Tami ve Payneos ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinin, ülkemizde dijital ödemelerin yaygınlaşmasını güçlendiren ve ödeme ekosistemindeki dönüşümü hızlandıran önemli bir etken olduğuna inanıyoruz.” açıklamlarında bulundu.

Payneos Genel Müdürü Murat Sıcakkanlı, “Ödeme deneyiminin geleceğini, esneklik, güven ve regülasyonlara tam uyum üzerine inşa ediyoruz. Tami CepPOS, işletmelerin sahada karşılaştığı gerçek ihtiyaçlardan doğan, uçtan uca güçlü bir çözüm. Payneos olarak, Mastercard ile birlikte sunduğumuz altyapıyla; temassız, hızlı ve güvenli ödeme deneyimini mobil dünyaya taşırken, VUK 507 uyumlu e-belge süreçlerinin de sorunsuz şekilde yönetilmesini sağlıyoruz. Android cihazları POS’a dönüştüren bu yapı, işletmelere nerede olurlarsa olsunlar kesintisiz tahsilat ve dijital belge üretimi imkânı sunarken, kullanıcı deneyimini de en üst seviyeye çıkarıyor. Tami ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, Türkiye’de dijital ödeme ve e-dönüşüm ekosistemine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Kullanım kolaylığı, kampanya avantajları ve güvenilir altyapı bir arada

Tami CepPOS, başvuru anından itibaren tüm kullanım süreçlerinde işletmelerin yanında yer alıyor. Bekleme veya kurulum gerektirmeyen ürün, anında kullanım avantajı sunuyor. VUK 507 uyumlu e-Fatura mükellefi olan işletmeler için bir yıl boyunca geçerli 1.000 kontör hediyesi de sağlanıyor. Ayrıca, birçok markada geçerli indirim kampanyalarıyla işletmelerin finansal süreçlerini daha dengeli yönetmelerine yardımcı oluyor.