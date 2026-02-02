Otomotivin ardından, 2,3 milyar dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri ikinci, 1,3 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü üçüncü sırada yer aldı. Ocak ayında ihracat artışında en dikkat çekici performans ise yüzde 102,6’lık yükselişle gemi, yat ve hizmetleri sektöründe görüldü.

Sanayi Grubunda İhracat Geriledi

Toplam ihracatın yüzde 80,1’ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azalarak 14,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Tarım grubunda ihracat yüzde 0,7 düşüşle yaklaşık 3 milyar dolara gerilerken, madencilik grubunda yüzde 14,3’lük artışla 522,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

En Fazla İhracat Almanya’ya

Ocak ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke 1,6 milyar dolarla Almanya oldu. Almanya’yı 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar dolarla ABD izledi. İl bazında bakıldığında ise 6,9 milyar dolarlık ihracatla İstanbul ilk sırada yer alırken, Kocaeli 1,7 milyar dolar ve Bursa 1,2 milyar dolar ile İstanbul’u takip etti.

Otomotiv ve Savunma Sanayii Öne Çıktı

Sanayi mamulleri alt grubunda otomotiv endüstrisi, yüzde 2,2’lik artışla ihracatını 3,06 milyar dolara yükseltti. Savunma ve havacılık sanayii de yüzde 44,2’lik artışla dikkat çeken sektörler arasında yer aldı. Elektrik ve elektronik sektörü yüzde 9,7’lik artış kaydederken, mücevher ihracatında yüzde 59’luk sert bir düşüş yaşandı.

Genel İhracatta Düşüş

TİM verilerine göre, 2026 yılı ocak ayında genel ihracat toplamı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 20,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 3,6 artışla 272,5 milyar dolara ulaştı.