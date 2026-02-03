Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Ocak ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’nin yalnızca bir aylık enflasyonu, Almanya’nın bir yıllık enflasyon oranının iki katından fazla oldu.

Almanya’da Ocak 2026 itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 2,1 seviyesine yükselirken, bu oran Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2’lik hedefi etrafında dengelenmeye devam etti. Enerji maliyetlerindeki düşüş ve hizmet enflasyonundaki yavaşlama, Avrupa’nın en büyük ekonomisinde fiyat baskılarının sınırlı kaldığını gösterdi. Buna karşın Türkiye’de özellikle gıda, konut ve ulaştırma kalemlerinde süren fiyat artışları, enflasyonun tabana yayılmaya devam ettiğine işaret etti.

Ocak ayında Türkiye’de gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 31,69, konut, su, elektrik ve doğalgazda yüzde 45,36 olurken; aylık bazda gıda fiyatlarındaki artış yüzde 6,59 ile manşet enflasyonun ana sürükleyicisi oldu. Endekste yer alan 174 alt harcama grubunun 157’sinde fiyat artışı görülmesi, fiyatlama davranışlarındaki katılığın sürdüğünü ortaya koydu.

Öte yandan Almanya’da mal enflasyonu gıda fiyatlarındaki artışla hızlansa da, enerji maliyetlerindeki düşüş ve hizmet enflasyonundaki gerileme genel görünümü dengeledi. Çekirdek enflasyonun yüzde 2,5 seviyesinde kalması, Avrupa’da enflasyonla mücadelede görece kontrollü bir sürece işaret etti.

Türkiye cephesinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının etkileri henüz istenilen ölçüde fiyatlara yansımış görünmüyor. Politika setinin gecikmeli etkilerinin önümüzdeki aylarda daha net hissedileceği belirtilirken, özellikle iç talep, maliyet baskıları ve beklenti kanalı üzerinden enflasyonla mücadelenin ne ölçüde başarı sağlayacağı zamanla anlaşılacak.

Uzmanlar, Türkiye ile Almanya arasındaki bu keskin enflasyon farkının yalnızca para politikası değil; üretim yapısı, enerji bağımlılığı, gıda arzı ve fiyatlama davranışları gibi yapısal unsurları da yeniden gündeme taşıdığına dikkat çekiyor. Türkiye ekonomisinde dezenflasyon sürecinin kalıcı hale gelmesi için sıkı politikaların yanı sıra yapısal reformların da belirleyici olacağı vurgulanıyor.