Temsilcilerimizin Kritik Sınavı
- Galatasaray, Hollanda'da Ajax'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, galibiyet veya beraberlik alması halinde ligi ilk 8’de bitirme şansı için diğer sonuçları bekleyecek. Mağlup olması durumunda ise son 16’ya kalmak için play-off oynayacak.
- Beşiktaş, Twente deplasmanında sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek ilk 24 içinde yer almayı ve play-off bileti almayı hedefliyor.
- Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler kazanması halinde Beşiktaş gibi ilk 24 içinde yer alacak ve yoluna devam edecek.
Tüm karşılaşmalar TSİ 23.00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta Maç Programı (TSİ 23.00)
Ajax - Galatasaray
Twente - Beşiktaş
Midtjylland - Fenerbahçe
Roma - Eintracht Frankfurt
Athletic Club - Viktoria Plzen
Dinamo Kiev - RFS
Ferencvaros - AZ Alkmaar
FCSB - Manchester United
Maccabi Tel-Aviv - Porto
Nice - Bodo/Glimt
Olympiacos - Karabağ
Lyon - Ludogorets
Rangers - Union SG
Real Sociedad - PAOK
Anderlecht - Hoffenheim
Braga - Lazio
Slavia Prag - Malmö
Tottenham - Elfsborg
Türk takımları için büyük önem taşıyan son hafta maçlarında alınacak sonuçlar, Avrupa’daki yol haritalarını belirleyecek.
Editör: Bekir YILMAZ