Sektörel bazda yapılan incelemeye göre, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı bir yıl önceye göre yüzde 1,4 oranında azaldı. İnşaat sektöründe ise bu rakam yüzde 6,4 artış gösterdi. Ticaret-hizmet sektöründe ise yıllık artış oranı yüzde 3,5 oldu.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, 2025 Ocak ayında ücretli çalışan sayısında sanayi sektöründe yüzde 0,4'lük bir azalma, inşaat sektöründe yüzde 0,6'lık bir artış ve ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,2'lik bir artış kaydedildi.

Bu veriler, Türkiye'nin ekonomik yapısındaki sektörler arasındaki dinamiklerin yıl bazında farklılıklar gösterdiğini, ancak genel olarak ücretli çalışan sayısının artış gösterdiğini ortaya koyuyor.