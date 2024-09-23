Başlangıçta telefon sektöründe faaliyet gösteren firma, kaliteli ürün politikası ve tüketici odaklı hizmet anlayışıyla kısa sürede sektörde kendine sağlam bir yer edindi. Bugün, geniş ürün yelpazesiyle tost makinelerinden saç şekillendiricilere, bilgisayar bileşenlerinden küçük ev aletlerine kadar 400’den fazla ürün çeşidi sunan CVS, Türkiye genelinde 300’den fazla yetkili servis noktasıyla hizmet veriyor.

CVS'nin büyüme hikayesi, İSTOÇ’ta bulunan genel merkez ve Halkalı ile Gebze'deki üretim ve depolama tesislerinin yanı sıra, ihracat yapması ve yıllık 5 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşmasıyla da destekleniyor. 2012 yılında başlayan Home Collection serisiyle mutfak ürünleri segmentine de adım atan firma, estetik ve kaliteli ürünleriyle tüketicilerin beğenisini kazanmış durumda.

CVS, Gebze'deki modern fabrika tesislerinde ürün ve hizmet kalitesini sürekli olarak arttırarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı ve istihdam yaratmayı hedefliyor. Her zaman yerli üretim, kalite, güvenilirlik ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan CVS, teknolojinin getirdiği yeniliklere hızla adapte olurken samimi insan ilişkilerini ve dürüstlüğü de unutmuyor.

Düzenli artan ihracatı ve genişleyen ürün gamıyla CVS, her eve lazım olan yerli bir marka olarak sektördeki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.